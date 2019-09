उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन और कैराना के एसडीएम के बीच तीखी नोंकझोंक का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि विधायक की गाड़ी के कागजात मांगे जाने पर यह बहस हुई। इस दौरान विधायक नाहिद हसन काफी नाराज हो गए और उन्होंने गाली-गलौज भी की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। खबर के अनुसार, एसडीएम कैराना अमितपाल और सीओ राजेश तिवारी सोमवार को झिंझाना रोड पर जा रहे थे।

इसी दौरान एक कॉलोनी के पास खड़ी एक संदिग्ध नंबर वाली गाड़ी देखकर वह रुक गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी के पास कैराना विधायक नाहिद हसन खड़े हुए थे। इसपर एसडीएम ने उस गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा। इसी बात को लेकर कैराना विधायक नाहिद हसन और एसडीएम अमितपाल के बीच तीखी बहस हो गई। नाहिद हसन ने एसडीएम पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम गाड़ी के कागज दिखाने की मांग करते रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा देखा जा रहा है।

वहीं इस मसले पर मंगलवार को विधायक नाहिद हसन की माता और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन, अधिवक्ता और कुछ समर्थकों के साथ एसपी अजय कुमार से मिलीं और गाड़ी के कागजात सौंप दिए। तबस्सुम हसन का आरोप है कि विधायक के प्रोटोकॉल की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। तबस्सुम हसन का आरोप है कि बहस की शुरुआत एसडीएम ने की थी। इसके बाद ये लोग डीएम अखिलेश सिंह से भी मिले और घटना की शिकायत की।

A verbal duel ensued between Kairana SP MLA Nahid Hasan (holding phone in his hand) and local SDM Amit Pal Sharma after latter asked MLA to produce documents of his car. @Uppolice pic.twitter.com/S4eNZtIkZz

