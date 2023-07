बिना ड्यूटी पर आए पगार पा रहे यूपी के 742 डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत, जारी हुए नोटिस

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने 2010 से 2022 के बीच नियुक्त इन डॉक्टरों की सूची राज्य सरकार को सौंप दी है और जल्द ही उनकी सर्विस खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

Photo : PTI

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात तकरीबन 742 डॉक्टर लंबे वक्त से ड्यूटी से गायब पाए गए हैं, जिनमें से कुछ पांच साल से ज़्यादा समय से काम पर नहीं आ रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने 2010 से 2022 के बीच नियुक्त इन डॉक्टरों की सूची राज्य सरकार को सौंप दी है और जल्द ही उनकी सर्विस खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आरोप है कि इनमें से कुछ डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना काम किए नियमित वेतन भी ले रहे थे। क्या है पूरा मामला? यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। जहां दावा किया गया है कि 700 से ज़्यादा डॉक्टर काम पर ना आने के बावजूद अपनी पगार हासिल कर रहे हैं, और ऐसा वह विभाग में मिलीभगत के साथ कर पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस मुद्दे पर बोलते हुए, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (प्रशासन) डॉ राजगणपति आर ने कहा, “लापता डॉक्टरों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए लगातार तीन नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उनसे वेतन की वसूली का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है”। डॉ राजगणपति ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

