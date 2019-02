उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में 14 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप लगा है। युवा मोर्चा के सदस्य मुकेश लोढ़ा का दावा है कि उस दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज भी नारे लगा रहे थे। लोढ़ा की शिकायत पर पुलिस ने इस बाबत धारा 124 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया।

हालांकि, घटना से जुड़ा कोई वीडियो सबूत नहीं सामने आया है। कैंपस में इसके बाद अफरा-तफरी का माहौल पनप गया। मामले को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। हालात काबू में रहें, इसके लिए जिलाधिकारी ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए जाने को लेकर आदेश दे दिए।

14 छात्रों पर एफआईआर के बाद कई छात्रों ने क्लास न लेने का फैसला करते हुए उनका बहिष्कार किया। वहीं, पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते कैंपस को जाने वाली मुख्य सड़क पर आवागमन बंद करा दिया था।

An FIR has been filed against 14 AMU students. The FIR also names AMU student Union President Salman Imtiaz. The students have been booked for allegedly raising pro-Pakistan slogans. More details by @tusharswarup pic.twitter.com/u9utCi2ewp

