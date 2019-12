उत्तर प्रदेश हमेशा विवादों में बना रेहता है। कानून व्यवस्था हो या बिजली कटौती लोग आए दिन सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। जूनियर इंजीनियरों के एक संगठन ने जनपद में बिजली कटौती पर जिलाधिकारी द्वारा के सख्त रुख अपनाने पर विरोध किया। दरअसल यूपी के बुलंदशहर के डीएम ने बैठक के दौरान पांच मिनट के लिए बिजली कटने से नाराज होकर जूनियर इंजीनियर को पुलिस लॉकअप में भेज दिया। इस बात से बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोगों ने डीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दिया।

बिजली की आंख मिचौली से जनपद के सभी लोग परेशान रहते हैं। कलक्ट्रेट परिसर में बार-बार बिजली गुल होने के कारण डीएम ने अंसारी रोड बिजलीघर के जूनियर इंजीनियर नागर को हटाने का आदेश दिया था। डीएम के इस शख्त कदम के बाद भी हालत सुधरे नहीं और शनिवार को एक मीटिंग के दौरान एक बार फिर लाइट चली गई। इस बात से नाराज़ डीएम ने जूनियर इंजीनियर को लॉक-अप भिजवा दिया और पुलिस को उसे समझाने के निर्देश दिए।

Bulandshahr: District Magistrate sent Junior Engineer to Police lockup after a 5-minute electricity cut happened during his meeting. Electricity Board Employees Union holds protest against the DM. pic.twitter.com/YL7fpPh1ij

— ANI UP (@ANINewsUP) December 3, 2019