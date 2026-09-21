उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के चार हिस्सों में प्रदेश के बंटवारे वाले बयान के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और अगर इसका विभाजन होता है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। वहीं, बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राजभर के बयान को ‘चुनावी जुमला’ करार दिया है।

इमरान मसूद ने कहा, “यूपी बहुत बड़ा राज्य है। यूपी का बंटवारा होता है तो कम से कम मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश होऊंगा कि यूपी का बंटवारा हो जाए। बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा।”

‘दुनिया के बहुत सारे देश यूपी से छोटे हैं’

जब उनसे पूछा कि यूपी के बंटवारे का आधार क्या होगा और इसका भौगोलिक नक्शा कैसा हो सकता है, तो मसूद ने कहा कि नक्शा कैसा भी बने, लेकिन उत्तर प्रदेश का आकार अपने आप में बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो उसे करीब 24 घंटे तक यात्रा करनी पड़ सकती है। मसूद ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं।

चार हिस्सों की चर्चा पर क्या बोले इमरान मसूद?

जब उनसे पूछा गया कि अगर वह इतनी मुखरता से बंटवारे की बात कर रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में इसके लिए कोई संभावित नक्शा भी है, तब इमरान मसूद ने अलग-अलग क्षेत्रों को अलग राज्य बनाए जाने की संभावनाओं का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन सकता है, पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल अलग हो सकता है और बुंदेलखंड को भी अलग राज्य बनाया जा सकता है। मसूद ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की अपनी-अपनी मांगें हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि वहां लंबे समय से अलग राज्य की मांग की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय पाने के लिए भी करीब 800 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बताया ‘चुनावी जुमला’

ओम प्रकाश राजभर के उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने वाले बयान पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसे ‘चुनावी जुमला’ बताया। उन्होंने कहा कि यह बिना सोचे-समझे दिया गया बयान है। उनके मुताबिक, ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश की स्थिति और उसके महत्व से भी पूरी तरह अवगत नहीं है।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां से 80 सांसद चुनकर संसद जाते हैं, जो प्रदेश की मजबूती और उसकी खास पहचान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव है। उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के निराधार बयान दिए जा रहे हैं।

ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था?

इमरान मसूद का यह बयान यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में बंटने की बात कही थी। राजभर ने पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश के रूप में चार अलग राज्यों की बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि जातीय जनगणना के बाद राज्य के बंटवारे का रास्ता आसान हो सकता है।

राजभर ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो वहां पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होगा। उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी और जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया।

यूपी के बंटवारे की पुरानी मांग फिर चर्चा में

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग नई नहीं है। 2011 में तत्कालीन मायावती सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था, हालांकि इसे केंद्र की मंजूरी नहीं मिली थी। अब ओम प्रकाश राजभर के ताजा बयान और उसके बाद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया से यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में पुनर्गठन की पुरानी सियासी बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चार अलग-अलग राज्यों में विभाजन होना पूरी तरह तय है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।