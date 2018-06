बीजेपी के बयान बहादुरों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी आ गये हैं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर चर्चा के दौरान महाभारत काल में लाइव प्रसारण की व्यवस्था होने का दावा करने वाले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गुरुवार (31 मई) को कहा कि ‘मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं।’ गुरुवार को दिनेश शर्मा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता-2018’ के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। दिनेश शर्मा ने कहा, “लोग कहते हैं कि सीता जी का जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था, इसका मतलब यह है कि रामायण काल में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी ही पद्धति मौजूद रही होगी।” उन्होंने कहा कि जिस तरह राजा जनक ने उन्हें एक घड़े से निकाला उसे देखकर कहा जा सकता है कि आज के दौर से कहीं ज्यादा तकनीकी विकास रामायण और महाभारत काल में थी।

People say Sita ji was born from an earthen pot, which means at the time of Ramayana, a concept similar to test tube baby must have existed: Dinesh Sharma, UP Deputy CM pic.twitter.com/kcCH7t75Ex

