उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों को लेकर योगी यह कहते सुने जा रहे हैं कि बैनर नीचे कर दो नहीं तो हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओगे। योगी कह रहे हैं, “बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे को पहले बाहर कर दिया करो।” वीडियो में विरोध-प्रदर्शन की आवाज भी सुनाई दे रही है।

सोशल मीडिया यूजर गीत @geetv79 ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “तानाशाह जो शासन/विकास में विफल रहते हैं और फिर बेरोजगारी का विरोध करने के लिए युवाओं को धमकी देते हैं। यह भाजपा-आरएसएस को वोट देने का परिणाम है।”

सोशल मीडिया यूजर एसके पचौरी @skpachauri101 ने लिखा, “इनको नौकरी नहीं चाहिए। इन्होंने राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दिया था। भीख रोजगार मिलेगा इन सबको, मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठेंगे।” यूजर @Mydeengani8 ने लिखा, “समीर (योगी आदित्यनाथ) जो केवल गाय की परवाह करते हैं।” टि्वटर यूजर @mypalsun ने लिखा, “जो न करे देश के विकास की बात, विकास के मुद्दों से भटकाए, हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाए, वैसे गद्दारों का करो सर्वनाश, जय राम, सीता राम।”

Tinpot dictators who fail to deliver governance/vikas & then threaten youth for protesting unemployment, is the consequence of voting BJP-RSS

“बैनर नीचे कर दो, नही तो ज़िन्दगी भर बेरोजगार रह जाओगे” Bisht publicly intimidates voters. #AjayBishtIstifaDo

pic.twitter.com/6LZR7FEboV

— Geet V (@geetv79) February 18, 2020