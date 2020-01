यूपी ATS को मिली बड़ी कामयाबी, वाराणसी से ISI एजेंट अरेस्ट

उत्तर प्रदेश की आतंकी निरोधी दस्ते को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी ATS की टीम ने वाराणसी से एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। ATS की टीम अभी इस संदिग्ध एजेंट से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को चंदौली के पड़ाव क्षेत्र से सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। चंदौली के मुगलसराय थाना के चौरहट का रहने वाला राशिद अहमद 2018 में कराची में रहने वाली अपनी मौसी के यहां गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वहां वो आईएसआई के संपर्क में आया।

यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो मार्च 2019 से वह पैसे के बदले देश के महत्वपूर्ण स्थानों और सैन्य ठिकानों की तस्वीरें आईएसआई को भेजता था। एटीएस के इंस्पेक्टर शैलेन्द्र त्रिपाठी और उनकी टीम ने राशिद के मोबाइल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं।राशिद को लखनऊ ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार राशिद से पूछताछ के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की दो अलग-अलग टीमें लखनऊ स्थित एटीएस कार्यालय पहुंची हैं।

Uttar Pradesh Anti Terrorist Squad (ATS) has arrested a suspected ISI agent in Varanasi, following intelligence inputs. pic.twitter.com/FF4fkRBSWE

— ANI UP (@ANINewsUP) January 20, 2020