लश्कर का संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित कर रखा था 25 हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने के लिए रविवार (28 जुलाई, 2019) को संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक शुक्ला आतंकी संगठन के निर्देश पर भारत में फंड जुटा रहा था और पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर की मदद कर रहा था। वह फोन और इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के अपने हैंडलर समेत अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता और भारत से जानकारियां इक्ट्ठा कर लश्कर को भेजता था संदिग्ध मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अगहार गांव का निवासी है।

आरोप है कि सौरभ शुक्ला ने भारत से महत्वपूर्ण जानकारियां भी आतंकी संगठन तक पहुंचाईं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस काफी लंबे समय से सौरभ शुक्ला की तलाश कर रही थी। उसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने संदिग्ध आतंकी से पैन कार्ड, दो एटीएम कार्ड, बिना नंबर वाली पल्सर बाइक, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित 2 आधार कार्ड जब्त किए हैं।

सूत्रों के मुताबिक सौरभ उर्फ शिब्बु लोगों को झांसा देकर विभिन्न बैंकों में उनका खाता खुलवाता था। इसके बाद उनके खाते के अधिकार और एटीएम कार्ड लेकर इसमें जमा राशि का इस्तेमाल पाकिस्तानी आलाकमान के कहने पर आपराधिक गतिविधियों में करता था। उसपर भारत से पैसा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप भी आरोप लगा है।

बीते साल एटीएस और एसटीएफ ने यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर आतंकी फंडिंग के 11 संदिग्ध गिरफ्तार किए थे। जानना चाहिए कि गिरफ्तार 24 साल का सौरभ शुक्ला बधवार स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रविशंकर शुक्ला के बेटों में से एक है। उसकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वह रीवा आ गया।

UP ATS has arrested 24-yr-old Saurabh Shukla, native of MP, for working in connivance with Pakistani handlers who were laundering money in India for criminal/terror activities. Last year, ATS had made 11 arrests from various districts in the same case. @Uppolice pic.twitter.com/PWJvhlI4Mg

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 28, 2019