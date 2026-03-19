कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तम नगर घटना को लेकर भाजपा पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और दिल्ली के निवासियों से अपील की कि वे “किसी भी उकसावे” में न आएं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के, तरुण, की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए।”

राहुल गांधी ने कहा कि खून-खराबा केवल BJP और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफ़रत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके का फायदा उठाता है।

उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है – एक तरफ एक जवान लड़के, तरुण, की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है।



उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए।



खून-खराबा केवल BJP और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफ़रत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 19, 2026

गांधी ने आगे कहा कि वो (भाजपा) चाहते हैं कि देश हिंदू-मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग यह न पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं – इसीलिए, दिन-दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दिल्लीवासियों से अनुरोध है किसी बहकावे में न आएं – देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो।

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद से पहले उत्तम नगर क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले दो मामलों को सूचीबद्ध किया है, क्योंकि हाल ही में सांप्रदायिक तनाव के बाद संभावित हिंसा की आशंका है। एक जनहित याचिका (PIL) और एक अन्य याचिका दायर की गई है। जिसमें अधिकारियों से कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने का आग्रह किया गया है।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने बताया कि दिल्ली पुलिस को निवारक उपायों की मांग करते हुए पहले ही एक अभ्यावेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन याचिकाओं में हिंसा की कथित धमकियों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। दोनों मामलों की सुनवाई आज होनी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 4 मार्च को होली समारोह के दौरान एक गुब्बारे को लेकर हुए विवाद के बाद घटी, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। झड़प के दौरान तरुण पर कथित तौर पर हमला किया गया और बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

असम चुनाव: बीजेपी ने जारी की पहली सूची, जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे हिमंत बिस्वा सरमा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी परंपरागत सीट जालुकबारी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को ही बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरडोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिसपुर सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर।