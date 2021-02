वीडियो: हवा में बिखर गया अमेरिकी यात्री विमान Boeing 777-200 का इंजन, घरों की छतों पर गिरे टुकड़े

अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का इंजन फेल हो गया। जिसके बाद विमान का इंजन धू धू कर जलने जलने लगा। जले हुए इंजन के टुकड़े घरों की छत पर भी गिरने लगे। हालाँकि 20 मिनट बाद ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करायी गयी। इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है।

अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 200 से ज्यादा यात्रियों से भरे बोइंग 777 विमान ने डेनेवर एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उडान भरा था। विमान जैसे ही करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इंजन अचानक से फेल हो गया। जिसके बाद इंजन में अचानक से आग लग गयी और इंजन के टुकड़े घरों की छतों पर गिरने लगे। विमान में मौजूद किसी शख्स ने जलते हुए इंजन का वीडियो बना लिया। वीडियो में इंजन में लगी आग की लपेटें साफ़ साफ़ दिखाई दे रही है और काला धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है।

कोलोराडो के ब्रूमफील्ड में पुलिस द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान का मलबा और इंजन का टुकड़ा एक घर के बाहर पड़ा हुआ है। पुलिस ने मलबे से लोगों को दूर रखने के लिए आसपास घेराबंदी कर दी है। साथ ही ब्रूमफील्ड पुलिस ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि वे विमान के गिरे हुए मलबे को ना छुएं और ना ही उसके पास जाएँ।

Had a front row seat to the entire engine failure on United flight 328. Kinda traumatized to fly United more. #UnitedAirlines pic.twitter.com/5KdJn1BGfV

— Chad Schnell (@ChadSchnell) February 20, 2021