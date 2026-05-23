अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचेंगे। इसके बाद वह दिन में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह सुबह करीब 7 बजे कोलकाता पहुंचेंगे और दोपहर तक नई दिल्ली में होंगे। कोलकाता की उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में पहला अमेरिकी राजनयिक केंद्र था। यह विश्व का दूसरा सबसे पुराना अमेरिकी राजनयिक केंद्र भी है। जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ है।

नई दिल्ली में रुबियो के दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद है। वह अमेरिकी दूतावास में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रविवार को वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और शाम को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को उनके आगरा और जयपुर जाने की संभावना है।

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई 2026 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे।”

इसमें कहा गया है, “स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप मंत्री 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, चल रही क्वाड पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।”

विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्रियों के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की भी उम्मीद है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस ‘टॉमी’ पिगोट ने एक बयान में कहा, “विदेश मंत्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।” यात्रा से पहले रुबियो ने कहा कि अमेरिका उतनी ऊर्जा बेचने के लिए तैयार है जितनी भारत खरीदने को तैयार है।

स्वीडन और भारत रवाना होने से पहले मियामी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत को एक “महान भागीदार” बताया और कहा कि उनकी यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, “हम उन्हें उतनी ऊर्जा बेचना चाहते हैं जितनी वे खरीद सकें। और जाहिर है, आपने देखा ही होगा कि अमेरिका का उत्पादन और निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर है।”

उन्होंने कहा, “हम और अधिक करना चाहते हैं। हम पहले से ही उनसे और अधिक करने के लिए बातचीत कर रहे थे। हम चाहते हैं कि वे अपने पोर्टफोलियो में उनका बड़ा हिस्सा शामिल करें। हमें लगता है कि वेनेजुएला के तेल में भी अवसर मौजूद हैं।”

भारत को “एक महान सहयोगी, एक महान साझेदार” बताते हुए उन्होंने कहा, “हम उनके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे खुशी है कि हम यह यात्रा कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा।”

उन्होंने कहा, “हम वहां क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे, जो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक बैठक करेंगे।”

रुबियो ने कहा कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी अगले सप्ताह भारत आने वाली हैं और नई दिल्ली के साथ काम करने के कई अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा, “दरअसल, मुझे पता चला है कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति भी अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। इसलिए, अवसर मौजूद हैं। भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत कुछ है।”

हालांकि, रोड्रिगेज की यात्रा की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आना था। लेकिन अफ्रीका में इबोला के प्रकोप के कारण शिखर सम्मेलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

अमेरिका: तुलसी गबार्ड ने खुफिया विभाग के निदेशक पद से दिया इस्तीफा; जानें अचानक क्यों लिया यह फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में हुए बड़े फेरबदल के तहत अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। गबार्ड ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को अपने फैसले की जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर।