अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को भारत को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बताया है। साथ ही उन्होंने कहा, भारत-अमेरिका के संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे।

मुंबई में आयोजित ‘फ्रीडम 250 रिसेप्शन’ में बोलते हुए मार्को रुबियो ने कहा, “आज यहाँ वापस आना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल पूछा कि आप सिर्फ चार महीने बाद ही भारत वापस क्यों आए हैं? तो मैंने कहा, पहली बात तो यह कि यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और यह एक बहुत ही मजबूत जियोपॉलिटिकल साझेदार है।”

तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं रुबियो

भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए मार्को रुबियो ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अमेरिका और भारत के बीच के संबंध, सकारात्मक रूप से, यह तय कर रहे हैं कि 21वीं सदी कैसी होगी।

उन्होंने आगे कहा, “अगर आप 21वीं सदी की कहानी और इतिहास के बारे में सोचें, तो वह इसी क्षेत्र में लिखा जा रहा है और यह अभी लिखा जा रहा है। एक दिन कोई 21वीं सदी के इतिहास पर किताब लिखेगा। उसमें दुनिया के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी एक अध्याय होगा। लेकिन 21वीं सदी कैसी होगी अच्छी या बुरी यह इसी बात से तय होगा कि इस क्षेत्र में क्या होता है। हम यह बात जानते हैं।”

अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि अमेरिका और भारत के बीच का रिश्ता कई मायनों में, यह तय कर रहा है कि 21वीं सदी कैसी हो सकती है। अब, मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं।”

भारत और अमेरिका के तालमेल अहम

उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तालमेल बेहद अहम है, खासकर उनके आकार और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए। रुबियो ने आगे कहा कि जब ये दोनों देश उन मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं जो 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे, तो उनके पास इसके इतिहास को आकार देने का एक बड़ा मौका होता है।

मार्को रुबियो ने कहा, “खासकर इतने बड़े आकार वाले दो देशों के लिए। इतने बड़े पैमाने वाले दो देशों के लिए, यह बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि छोटे देशों का कोई महत्व नहीं है बिल्कुल है। लेकिन जब आप लगभग 1.5 अरब की आबादी वाले देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की बात करते हैं, तो जब ऐसी दो महाशक्तियां 21वीं सदी को तय करने वाले मुद्दों पर एक साथ आती हैं, तो हमारे पास मिलकर 21वीं सदी के इतिहास के पन्नों को लिखने का एक शानदार मौका होता है।”

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर अपना दबदबा नहीं होना चाहिए- मार्को रुबियो

मार्को रूबियो ने कहा, ‘अमेरिका और भारत के बीच तालमेल असाधारण है’ जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर बात करते हुए, मार्को रूबियो ने ‘फ्री और ओपेन’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की जरूरत को दोनों देशों के बीच तालमेल के मुख्य मुद्दों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर अपना दबदबा या मालिकाना हक जताने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

आगे कहा, “खास तौर पर अमेरिका और भारत के लिए, एक ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र जो मुक्त और सुरक्षित हो। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना दबदबा या मालिकाना हक न जता सके। इस मुद्दे पर, हम पूरी तरह से एकमत हैं।”

उन्होंने माना कि देशों के बीच असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन जोर देकर कहा कि मायने यह रखता है कि मुख्य मुद्दों पर दोनों की समझ एक जैसी हो। भारत का जिक्र करते हुए, मार्को रूबियो ने कहा कि भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच उन मुद्दों पर तालमेल असाधारण है, जो दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए अहम हैं।

‘कभी-कभी असहमति के मौके भी आएंगे’

आगे कहा, “मैं इस पर और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि दुनिया के कोई भी दो देश हर मुद्दे पर पूरी तरह से एकमत नहीं हो सकते। जाहिर है, कभी-कभी असहमति के मौके भी आएंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दे मायने रखते हैं, वे मुद्दे जो भारत और अमेरिका, दोनों के राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करते हैं, उन पर हमारे देशों के बीच तालमेल असाधारण है।”

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वीजा प्रतिबंधों और टैरिफ संबंधी धमकियों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें