नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपनी दो दिन की भारत यात्रा के समापन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जब उनसे दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हो रही हिंसा के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि मैंने इस बारे में सुना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा नहीं की। यह भारत का अपना मसला है। हालांकि, उन्होंने बताया कि उनकी और मोदी की धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर बात हुई। ट्रम्प ने बताया कि मोदी चाहते हैं कि भारत में लोग धार्मिक रूप से पूरी तरह आजाद हों। उन्होंने इस पर काफी मेहनत की है।

#WATCH US President on Delhi violence & CAA: PM said he wants people to have religious freedom. I heard about individual attacks but I did not discuss it. It is up to India. pic.twitter.com/tk0LOOo1lJ

— ANI (@ANI) February 25, 2020