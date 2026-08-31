भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका की चर्चित जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल अब भारत में असेंबल और इंटीग्रेट की जाएगी। इस दिशा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों ‘रेथियॉन’ और ‘लॉकहीड मार्टिन’ के साथ एक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत भारत में ‘जेवलिन’ मिसाइल सिस्टम के लिए फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन सुविधा स्थापित करने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।

जेवलिन एक कंधे से दागी जाने वाली ‘फायर एंड फॉरगेट’ एंटी-टैंक मिसाइल है। इसका मतलब है कि मिसाइल दागने के बाद ऑपरेटर को लगातार उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाइल में मौजूद इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम लक्ष्य को ट्रैक करता है। भारत में इसके उत्पादन और असेंबली से देश की रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूती मिलने के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को इस हथियार की अधिक भरोसेमंद और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

टाटा के साथ मिलकर काम करेगा जेवलिन जॉइंट वेंचर

रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन ने जेवलिन जॉइंट वेंचर (JJV) के तहत अब तक 55,000 से अधिक मिसाइलों और 12,000 से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लॉन्च यूनिट्स का निर्माण किया है। अब JJV भारत में ‘टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स’ के साथ मिलकर जेवलिन के ऑल-अप राउंड (AUR) की फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं पर काम करेगा।

कंपनियों के मुताबिक, यह साझेदारी भारत में जेवलिन मिसाइल सिस्टम के भविष्य में स्थानीय उत्पादन का रास्ता तैयार कर सकती है। साथ ही, इससे भारत में हाई-टेक रोजगार के अवसर पैदा होने और रक्षा क्षेत्र में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित होने की उम्मीद है।

अमेरिका से आएंगे अहम कंपोनेंट

भारत में जेवलिन की असेंबली होने का मतलब यह नहीं है कि मिसाइल के सभी हिस्से फिलहाल भारत में ही बनाए जाएंगे। समझौते के तहत सब-असेंबली किट और गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स (GEUs) अमेरिका में तैयार किए जाएंगे और फिर इन्हें भारत भेजा जाएगा।

GEU मिसाइल का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मिसाइल का ऑन-बोर्ड कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, जो मिसाइल को फायर किए जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन देता है। भारत में इन कंपोनेंट्स की असेंबली और इंटीग्रेशन किया जाएगा।

‘आत्मनिर्भर भारत’ को मिलेगा बढ़ावा

जेवलिन की स्थानीय असेंबली को भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारत में अत्याधुनिक रक्षा तकनीक से जुड़े रोजगार पैदा होने और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता विकसित होने की संभावना है।

‘टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स’ के CEO और MD सुकर्ण सिंह ने कहा कि जेवलिन जॉइंट वेंचर के साथ यह समझौता भारत के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण असेंबली विशेषज्ञता और टेक्निकल नॉलेज के हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। उनके मुताबिक, भारत में जेवलिन की स्थानीय असेंबली से भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारी बेहतर होगी और उन्हें इस युद्ध-परीक्षित क्षमता तक समय पर पहुंच मिल सकेगी।

भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को भी मजबूती

जेवलिन का भारत में स्थानीय स्तर पर उत्पादन और असेंबली केवल रक्षा विनिर्माण के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी है। स्थानीय उत्पादन से भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए इस हथियार की आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, भारत, अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाओं के बीच हथियारों की इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक-दूसरे के हथियारों और सैन्य प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा उद्देश्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

भारतीय सेना पहले ही खरीद चुकी है जेवलिन

भारत की जेवलिन से जुड़ी योजना ऐसे समय में आगे बढ़ रही है जब भारतीय सेना ने अमेरिकी ‘फॉरेन मिलिट्री सेल्स’ प्रक्रिया के जरिए जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा अंतिम रूप दिया है।

स्थानीय असेंबली की सुविधा भविष्य में भारत को जेवलिन की आपूर्ति में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है। साथ ही, अमेरिका से कंपोनेंट्स की आपूर्ति और भारत में अंतिम असेंबली का मॉडल वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन को मजबूत करने में भी योगदान दे सकता है।

आखिर क्या है जेवलिन मिसाइल?

जेवलिन अमेरिकी सेना में वर्ष 1996 में शामिल हुई थी। यह एक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसकी मानक प्रभावी मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ‘मैन-पोर्टेबल’ और ‘फायर एंड फॉरगेट’ सिस्टम होना है। यानी एक सैनिक इसे अपने साथ ले जाकर कंधे से दाग सकता है और मिसाइल लॉन्च होने के बाद कवर लेकर अपनी स्थिति बदल सकता है। इसे एक रिमोट लॉन्चर के जरिए मानव रहित ग्राउंड व्हीकल से भी दागा जा सकता है।

कैसे काम करती है जेवलिन?

जेवलिन को दागने से पहले सैनिक लॉन्चर में लगे इंफ्रारेड साइट की मदद से लक्ष्य को पहचानता है। इसके बाद ऑपरेटर लक्ष्य को कर्सर की मदद से लॉक करता है। लक्ष्य की जानकारी मिसाइल में मौजूद गाइडेंस कंप्यूटर को भेजी जाती है।

इसके बाद ट्रिगर दबाते ही मिसाइल लक्ष्य की ओर बढ़ती है। मिसाइल में मौजूद इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम उड़ान के दौरान लक्ष्य को ट्रैक करता है। यही वजह है कि इसे ‘फायर एंड फॉरगेट’ मिसाइल कहा जाता है।

22 किलो वजन के बावजूद कैसे दागी जाती है?

जेवलिन सिस्टम का कुल वजन लगभग 22 किलोग्राम है, जबकि अकेली मिसाइल का वजन करीब 8.4 किलोग्राम है। ऐसे भारी सिस्टम को कंधे से दागते समय पीछे की ओर लगने वाले झटके और गर्म गैसों से सैनिक को खतरा हो सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए जेवलिन में ‘सॉफ्ट लॉन्च’ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ट्रिगर दबाने पर मिसाइल के भीतर मौजूद शुरुआती मोटर उसे लॉन्च ट्यूब से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त शुरुआती ताकत पैदा करती है। इसके बाद मुख्य मोटर मिसाइल को आगे बढ़ाती है।

दो अलग-अलग फायरिंग मोड बनाते हैं इसे खास

जेवलिन में दो प्रमुख फायरिंग मोड हैं। पहला मोड सीधा लक्ष्य पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह किलेबंद ठिकानों और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों के खिलाफ उपयोगी है। दूसरा और अधिक चर्चित मोड ‘टॉप अटैक’ है।

इसमें मिसाइल पहले ऊपर की ओर जाती है और करीब 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद तेजी से नीचे की ओर लक्ष्य पर हमला करती है। टैंकों के खिलाफ यह तरीका बेहद प्रभावी माना जाता है, क्योंकि टैंक का ऊपरी हिस्सा आमतौर पर उसके सामने या किनारों की तुलना में अधिक कमजोर होता है।

इराक से यूक्रेन तक युद्ध में साबित हुई क्षमता

जेवलिन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर किया है। हालांकि, 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के दौरान इसकी भूमिका ने इसे पूरी दुनिया में खासा चर्चित बना दिया।

यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ जेवलिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। कम संख्या में सैनिकों के लिए भी इसे इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान होने और ‘फायर एंड फॉरगेट’ क्षमता के कारण यह यूक्रेनी प्रतिरोध का एक चर्चित हथियार बन गया।

जेवलिन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में इसे लेकर ‘St. Javelin’ नाम से एक प्रतीकात्मक छवि काफी चर्चित हुई, जिसमें मैरी मैग्डलीन को FGM-148 मिसाइल पकड़े हुए दिखाया गया था।

भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

भारत में जेवलिन की असेंबली और संभावित स्थानीय उत्पादन रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल एक युद्ध-परीक्षित एंटी-टैंक प्रणाली की आपूर्ति अधिक सुगम हो सकती है, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को उन्नत असेंबली, इंटीग्रेशन और तकनीकी ज्ञान हासिल करने का अवसर भी मिलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को केवल हथियारों की खरीद से आगे ले जाकर उत्पादन और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बढ़ाता है। आने वाले समय में यह मॉडल भारत की ‘आत्मनिर्भर रक्षा’ नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

यह भी पढ़ें: गाड़ियाँ कर सकेंगी आपस में बातचीत, कम होंगे सड़क हादसे, जानिए क्या नियम लेकर आई है सरकार

वर्ष 2025 में भारत में सड़क हादसों में 1.83 लाख लोगों की जान गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6,000 ज्यादा है। इस आंकड़े ने सरकार के विभिन्न विभागों में चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।