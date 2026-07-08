USA-Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्धविराम का उल्लंघन हुआ है और दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए है। इस दौरान होर्मुज जलमार्ग में वाणिज्यिक जहाजों को भी निशाना बनाया गया। इसको लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त करने के साथ ही चेतावनी दी कि यह तनाव क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

दरअसल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हालिया हमलों ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर किया है और साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्गों में से एक होर्मुज को एक बार फिर बाधित कर दिया है, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।”

क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भारत ने दिया जोर

विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस तरह के घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के निर्बाध प्रवाह को खतरे में डालते हैं।” तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हुए नई दिल्ली ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और संघर्ष को और अधिक तीव्र करने वाली कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया।

विदेश मंत्रालय ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन की गारंटी देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। विदेश मंत्रालय ने भारत के लगातार रुख को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि संकट के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र टिकाऊ मार्ग है।

किन जहाजों पर किया हमला

गौरतलब है कि यह बयान पिछले दो दिनों में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाजों पर 24 घंटे के भीतर हमला किया गया। इन घटनाओं में कतर का एक एलएनजी वाहक पोत, सऊदी ध्वज वाला एक कच्चा तेल टैंकर और एक अन्य वाणिज्यिक पोत शामिल थे। इसके चलते उस जलमार्ग की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गईं, जिससे दुनिया की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति गुजरती है।

इन हमलों के बाद अमेरिका ने एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया है, इसमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार प्रतिष्ठानों, कमान और नियंत्रण केंद्रों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसैनिक संपत्तियों सहित 80 से अधिक ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वॉशिंगटन ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज जलमार्ग में अंतरराष्ट्रीय जहाजों को धमकाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था।

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करेगा क्योंकि वह हर दिन युद्धविराम का उल्लंघन करता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका बुधवार को ईरान पर शायद फिर से हमला करेगा। इससे पहले ट्रंप ने नाटो सम्मेलन में कहा था कि युद्धविराम खत्म हो गया है। पढ़िए पूरी खबर…