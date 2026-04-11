अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार एक भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर भारत आ रहा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर जग विक्रम ने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह के बीच होर्मुज को पार किया। अमेरिकी और ईरान के बीच दो हफ़्ते के अस्थायी युद्धविराम की घोषणा के बाद से होर्मुज समुद्री चोकपॉइंट को पार करने वाला पहला भारत-ध्वज वाला जहाज़ बन गया। जग विक्रम मार्च की शुरुआत से फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला 9वां भारतीय जहाज़ है। इसके निकलने के साथ ही फारस की खाड़ी में 15 और भारत-ध्वज वाले जहाज हैं। शनिवार को दोपहर 12 बजे (भारतीय समय) तक टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूर्व में ओमान की खाड़ी में था और पूर्व की ओर जा रहा था।

20,000 टन LPG ला रहा टैंकर

व्यापार सूत्रों के अनुसार इसकी क्षमता के हिसाब से, जग विक्रम लगभग 20,000 टन LPG ले जा सकता है। शिपिंग डेटाबेस के अनुसार, टैंकर एक मध्यम आकार का गैस वाहक (MGC) है, जिसका स्वामित्व मुंबई स्थित ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के पास है। टैंकर की क्षमता 26 हजार टन डेडवेट टनेज है। डेडवेट टनेज वह वजन है जो एक जहाज़ उठा सकता है, जिसमें कार्गो, फ्यूल, ताज़ा पानी, बैलास्ट वॉटर, प्रोविज़न और क्रू शामिल हैं।

ट्रेड सोर्स के मुताबिक जग विक्रम एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने का इंतज़ार कर रहा था। 3 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि LPG टैंकर ग्रीन आशा और जग विक्रम कुछ ही दिनों में इस जरूरी वॉटरवे को पार करने वाले थे। ग्रीन आशा 5 अप्रैल को स्ट्रेट से गुजरा। युद्ध शुरू होने के बाद से फ़ारस की खाड़ी में कई जहाज़ फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ ही सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार कर पाए हैं। सभी को ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में पार करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ हफ़्तों में होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने वाले आठ दूसरे भारतीय LPG टैंकरों में से सात बहुत बड़े गैस कैरियर (VLGCs) थे, जिनकी LPG ले जाने की कैपेसिटी MGC से दोगुनी से भी ज़्यादा थी। उनमें से एक MGC था। फारस की खाड़ी में बाकी 15 भारतीय जहाजों में कम से कम एक और LPG टैंकर, चार कच्चे तेल के टैंकर, एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) टैंकर, एक केमिकल प्रोडक्ट्स टैंकर, तीन कंटेनर शिप, दो बल्क कैरियर और कुछ ऐसे जहाज शामिल हैं जिनका रेगुलर मेंटेनेंस चल रहा है।

जग विक्रम ने दिया था सिग्नल

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय, जग विक्रम यह सिग्नल दे रहा था कि यह एक भारतीय जहाज है जिसमें भारतीय क्रू मेंबर हैं। ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में स्ट्रेट पार करने वाले जहाजों के बीच इस तरह के पहचान ब्रॉडकास्ट एक तरह का स्टैंडर्ड बन गए हैं, जो जहाजों की मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं।

होर्मुज स्ट्रेट क्या है?

होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच एक पतला पानी का रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह ग्लोबल एनर्जी फ्लो के लिए एक ज़रूरी समुद्री चोकपॉइंट है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया भर में तेल और गैस फ्लो का लगभग 20 फीसदी हिस्सा स्ट्रेट से होकर गुजरता था।

भारत उन देशों में से है जो होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों के सुरक्षित रास्ते के लिए ईरान के साथ डिप्लोमैटिक लेवल पर जुड़े हुए हैं। वहीं ईरान ने चल रहे वेस्ट एशिया युद्ध के बीच जहाजों की मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया था। बुधवार को सीज़फ़ायर की घोषणा के साथ उम्मीद थी कि स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ेगी। हालांकि ट्रैफ़िक में कुछ हलचल की खबर है, लेकिन फ्लो अभी भी बहुत कम है।

क्या ईरान ले रहा टोल?

ऐसी खबरों के बीच कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाले मर्चेंट जहाजों पर टोल या ट्रांज़िट फ़ीस लगाना चाहता है, भारत पानी के रास्ते से फ़्री और सुरक्षित नेविगेशन के लिए दबाव बना रहा है। स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान द्वारा टोल को संभावित रूप से औपचारिक बनाने की खबरों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा कि भारत और ईरान के बीच इस मुद्दे पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले पर अपने पुराने रुख पर कायम है और अगर और जब भी कोई स्थिति सामने आएगी, तो उसका मूल्यांकन करेगा।

ऐसी खबरें थीं कि ईरान कुछ जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाज़त देने से पहले ही उनसे टोल ले रहा था। भारत सरकार ने साफ तौर पर ईरानियों को भारत के झंडे वाले जहाजों के इस पानी के रास्ते से गुजरने के लिए कोई भी टोल या चार्ज देने से मना कर दिया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, भारत के झंडे वाले आठ जहाज (सभी एलपीजी टैंकर) फारस की खाड़ी से लौट आए हैं। भारत अपने तेल और गैस आपूर्ति के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिनमें से ज्यादातर होर्मुज स्ट्रेट के जरिए देश में आते हैं। यह स्ट्रेट भारत के लिए फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स सहित दूसरी सुविधाओं की आपूर्ति के लिए भी जरूरी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा, “टोल के सवाल पर हमारे और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर भविष्य में कोई खास सिचुएशन आती है या होती है, तो क्या होगा, यह हम समय आने पर देखेंगे। लेकिन इस समय हमारा नज़रिया यह है कि हम होर्मुज स्ट्रेट से फ्री और सेफ नेविगेशन की मांग करते रहेंगे।”

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ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध में 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है। बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में बातचीत विफल रहती है तो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर