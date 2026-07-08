अमेरिका ने मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह आरोप जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए हैं।

लॉस एंजिल्स में सार्वजनिक किए गए एक संघीय अभियोग के अनुसार, बिश्नोई और बरार ने तीन साल पहले 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या का आदेश दिया था।

ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारत से जुड़े बताए जा रहे तीन अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की घोषणा की है।

इस अभियान के तहत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 11 आरोपी कैलिफोर्निया से पकड़े गए। इन पर निज्जर की हत्या, संगठित अपराध, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और सुनियोजित हत्याओं सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

लॉस एंजिल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रथम सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा, “अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​मिलकर इन आपराधिक संगठनों को जहां भी सक्रिया हैं, वहां निशाना बनाकर खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन अपराधियों के लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा।”

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कई वर्षों तक चली जांच का परिणाम है। जांच में भारत से जुड़े बताए जा रहे अपराध सिंडिकेटों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, सुपारी देकर हत्या, गोलीबारी, जबरन वसूली और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों का विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय पर भी व्यापक असर पड़ा है।

कुल मिलाकर, मंगलवार को सार्वजनिक किए गए तीन अभियोगों में 37 आरोपियों पर आरोप लगाए गए, जिनमें बिश्नोई और एक अन्य कथित अपराध सरगना शामिल हैं, जिनके बारे में जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने भारत में कैद रहते हुए अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन किया था।

गोल्डी बरार पर 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम

एफबीआई ने गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 50,000 अमेरिकी डॉलर तक के इनाम की भी घोषणा की। जिसे जांचकर्ताओं ने उत्तरी अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह का कथित मुखिया बताया है।

एफबीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बरार दक्षिणी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हिंसक अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है।

संघीय एजेंसी ने कहा, “एफबीआई सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 50,000 डॉलर तक का इनाम देगी, जो लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है, जो कथित तौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विभिन्न हिंसक कृत्यों में शामिल है।”

एफबीआई ने कहा कि बरार के संबंध कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो और फ्रेस्नो के साथ-साथ कनाडा, भारत और मैक्सिको से भी हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से 13 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में लिया गया, 11 कैलिफोर्निया में, एक इंडिया में और एक जॉर्जिया में। तीन को कनाडा में और एक को स्पेन में गिरफ्तार किया गया, जबकि सात अन्य पहले से ही हिरासत में थे। अधिकारियों को अभी भी 10 भगोड़ों की तलाश है। जिनमें से सात के अमेरिका में, दो के भारत में और एक के यूरोप में होने की आशंका है।

बिश्नोई इस समय भारत की जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बरार अभी भी फरार है।

एफबीआई के लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस के प्रभारी सहायक निदेशक पैट्रिक ग्रांडी ने कहा कि आज के समन्वित अभियान ने तीन क्रूर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दिल पर प्रहार किया है, जिन्होंने अमेरिका और विदेशों में हिंसा के निर्मम कृत्यों के माध्यम से परिवारों को आतंकित किया है। समुदायों का शोषण किया है और जिंदगियां छीन ली हैं।

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कमिश्नर माइक डुहेम ने कहा कि इस अभियान ने संगठित आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में लोगों से जबरन वसूली और उन्हें नियंत्रित करने के लिए हत्या, क्रूरता और भय का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करने में जो मेहनत लगी, उस पर विचार करने के लिए हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। हम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वही करते रहेंगे जो हम सबसे अच्छा करते हैं।

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