अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किए जाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

100% टैरिफ लगाने का अधिकार

‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को मॉस्को से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। इसमें भारत और चीन जैसे रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदने वाले देश शामिल हैं।

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध- मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया है, भारत अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वह अलग-अलग स्रोतों से तेल खरीदकर और बाजार की बदलती स्थितियों के आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा। हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है। भारतीय पक्ष ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित असर को भी बहुत स्पष्ट रूप से रखा है।”

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को भी स्पष्ट किया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग निकायों के साथ मिलकर काम करेगी।”

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले में आगे के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।

तुष्टीकरण कभी सफल न हुआ, न कभी होगा- कांग्रेस

कांग्रेस ने विधेयक पारित होने के बाद मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर पोस्ट कर कहा, “तुष्टीकरण कभी सफल नहीं हुआ और न कभी होगा।” रमेश ने इससे पहले आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत चार्ज के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने दंडवत होने का फैसला कर लिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।