संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिये चुने गए सिविल सेवकों के हर बैच के लिए फाउंडेशन कोर्स आमतौर पर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है और दिसंबर में पूरा होता है।

सीईसी 2025 पास करने वाले 958 उम्मीदवारों के लिए एलबीएसएनएए के कैलेंडर में प्रशिक्षण की शुरुआत अगस्त के आखिरी हफ्ते में तय की गई थी। लेकिन, यह ट्रेनिंग कोर्स अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब फाउंडेशन कोर्स को रोक दिया गया है, जिससे भविष्य के प्रशासकों का पूरा बैच मझधार में फंस गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर के संबंध में ‘समकक्षता’ (equivalence) तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च, 2026 के फैसले के बाद, केंद्र सरकार 24 अगस्त को शीर्ष अदालत पहुंची। यह कदम कोर्ट के आदेश को लागू करने की छह महीने की समय-सीमा खत्म होने से ठीक तीन सप्ताह पहले उठाया गया, जिसमें सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। नतीजतन, नए भर्ती हुए अधिकारियों के लिए सर्विस अलॉटमेंट और फाउंडेशन कोर्स को रोक दिया गया है।

अनिश्चितता के बादल

सफल उम्मीदवारों में से एक ने कहा, “मैं अभी भी फाउंडेशन कोर्स के लिए बुलावा आने का इंतजार कर रहा हूं। चूंकि, अभी तक सर्विस अलॉटमेंट (सेवा आवंटन) नहीं हुआ है, इसलिए हम अधिकारियों से संपर्क करने में हिचकिचा रहे हैं।” एक अन्य उम्मीदवार, जिसकी रैंक से आईआरएस मिलने की संभावना है, ने कहा, “मैं अपडेट के लिए बस एलबीएसएनएए की वेबसाइट रिफ्रेश करता रहता हूं। उनके कैलेंडर में अगस्त के लिए ट्रेनिंग कोर्स का जिक्र था, जो अब वहां से हट गया है।”

2025 बैच के उन रिक्रूट्स में से जिन्होंने इस साल बेहतर रैंक के लिए फिर से सीईएसई मेन्स दिया था, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स एलबीएसएनएए कोर्स शुरू होने के लगभग एक हफ्ते बाद दिल्ली में नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी-फाइनेंस में होना था। वह प्रोग्राम भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।

सिविल सर्विस में वरिष्ठता की गणना उस दिन से की जाती है, जिस दिन फाउंडेशन कोर्स शुरू होता है। इस तरह लगातार देरी से नए रिक्रूट्स को झटका लगा है, जिससे उनका जॉइनिंग शेड्यूल पीछे हो गया है और उनके लंबे समय के करियर पर असर पड़ा है।

एलबीएसएनएए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस पर सबसे उच्च स्तर पर फैसला लिया जाना है और हम अपने अधिकारियों से आगे के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।”

100 ओबीसी उम्मीदवारों का भविष्य

इस मौजूदा गतिरोध में लगभग 100 ऐसे उम्मीदवारों का भविष्य भी शामिल है, जिन्होंने 2016 के बाद से सिविल सेवा परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन क्रीमी लेयर के दायरे में आने के कारण उनके ओबीसी दर्जे को खारिज कर दिया गया।

क्रीमी लेयर की अवधारणा इसलिए लाई गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग के अंदर वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचे। हालांकि, लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि अलग-अलग तरह के रोजगार में किसी व्यक्ति के दर्जे और आय को कैसे मापा जाए। जो लोग सरकारी सेवा में नहीं हैं, उनके लिए आय की सीमा 1993 में 1 लाख रुपये सालाना तय की गई थी, जिसे बाद में 2004, 2008 और 2013 में संशोधित किया गया। 2017 में, इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये सालाना कर दिया गया, जो तब से अब तक नहीं बदली है।

क्रीमी लेयर के मानदंडों में ये लोग शामिल होते हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति; अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप ए/क्लास I अधिकारी; केंद्र और राज्यों के ग्रुप बी/क्लास II अधिकारी; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी; सशस्त्र बलों के अधिकारी; पेशेवर लोग और व्यापार या उद्योग से जुड़े व्यक्ति; संपत्ति के मालिक और वे लोग जो आय/संपत्ति की जांच के दायरे में आते हैं।

हालांकि 2017 में कुछ केंद्रीय पीएसयू में पदों की समानता या तुलना के मुद्दे को सुलझा लिया गया था, लेकिन निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के लिए यह सवाल अभी भी लंबित था। इस लंबे समय से लंबित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 11 मार्च के अपने फैसले में स्पष्टीकरण दिया।

कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर तय करने का एकमात्र आधार केवल आय नहीं हो सकता। खंडपीठ ने कहा कि “क्रीमी लेयर को बाहर रखने का उद्देश्य, एक ही सामाजिक वर्ग के समान स्तर वाले लोगों के बीच बनावटी भेदभाव पैदा करना नहीं है, समान स्थिति वाले ओबीसी उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना न केवल कानूनी रूप से गलत होगा, बल्कि संवैधानिक रूप से भी अस्वीकार्य होगा।”

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2004 को जारी किए गए एक स्पष्टीकरण नोट से जुड़ी हैं। यह नोट सरकार के सितंबर 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम के संबंध में था। कोर्ट ने गौर किया कि 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम में आय/संपत्ति की जांच करते समय वेतन और कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि 2004 के नोट में कहा गया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल वेतन के आधार पर बिना यह देखे कि वे किस पद (ग्रुप ए, बी, सी या डी) पर काम कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बच्चों को क्रीमी लेयर मानकर आरक्षण के लाभ से बाहर रखना, एक तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार है। यह समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करने जैसा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2004 के स्पष्टीकरण के पैराग्राफ 9 में यह प्रावधान था कि जिन मामलों में पदों की सरकारी पदों के साथ समानता का मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण माता-पिता की वेतन और अन्य स्रोतों से होने वाली आय का अलग-अलग आकलन करके किया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के दौरान रोके गए इस फॉर्मूले को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के दो साल बाद, 2016 (सीएसई 2015 बैच) से प्रभावी ढंग से लागू किया जाने लगा।

सरकार का रुख

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया कि 11 मार्च का उसका फैसला सीएसई 2025 के फाइनल रिजल्ट घोषित होने के पांच दिन बाद सुनाया गया था। सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है कि इस फैसले को पिछली तारीख से लागू न किया जाए, ताकि पहले से पूरे हो चुके एडमिशन, शैक्षणिक सत्र, दी जा चुकी डिग्रियां या लोगों के तय हो चुके अधिकारों पर कोई असर न पड़े।

सरकार ने जरूरी ‘समानता प्रक्रिया’ (equivalence exercise) पूरी करने के लिए दो साल का समय भी मांगा है। सरकार का तर्क है कि कैटेगरी-वाइज मेरिट और आवंटन सूची को अंतिम रूप देने में कोई भी देरी होने पर, नए बैच के ट्रेनिंग शेड्यूल, वरिष्ठता और वेतन निर्धारण पर व्यापक असर पड़ेगा।

भर्ती के मौजूदा स्तर के अनुसार, तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए चुने गए उम्मीदवार हर साल एलबीएसएनएए और उससे जुड़े संस्थानों में फाउंडेशन कोर्स पूरा करते हैं।

चूंकि ये अधिकारी प्रशिक्षु नए लोग होते हैं तो इसलिए इनके लिए एक साझा ‘फाउंडेशन कोर्स’ तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य संविधान, सरकारी कामकाज और सार्वजनिक नीति के बारे में एक समान समझ विकसित करना है, ताकि विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बने और सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इस कोर्स के टलने से न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होगा, बल्कि एक साझा प्रशासनिक संस्कृति की शुरुआती नींव भी डगमगा सकती है।

एलबीएसएनएए में कोर्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “आजाद भारत के सिविल सेवा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी अव्यवस्था देखने को मिल रही है।”

मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग तक पहुंचने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, या कोटा व्यवस्था में सबको समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी के उप-वर्गीकरण हेतु एक आयोग का गठन करना। हालांकि, जानकारों का मानना ​​है कि क्रीमी लेयर विवाद के कारण सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इस विवाद का असर नए सिविल सेवकों, खासकर ओबीसी उम्मीदवारों के एक बड़े समूह पर पड़ रहा है।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ व्यवस्था लागू करने की मांग का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि एससी-एसटी समुदायों ने वर्षों तक सामाजिक भेदभाव और अन्याय झेला है। उनकी स्थिति की तुलना केवल आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं की जा सकती। सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण के नियम बदलने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, अदालत के पास नहीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…