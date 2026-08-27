पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता से जाने के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जिन नेताओं की कभी ममता राज में तूती बोलती थी, अब वह पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं या फिर कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन पर मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें ममता भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं।

अब ताजा मामला कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट स्थित टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर वाली इमारत से जुड़ा है। इस इमारत से ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ का साइन बोर्ड हटा दिया गया है। KMC कर्मियों ने कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।

जिसको लेकर डेरिक ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया है कि दोपहर 3:30 बजे, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर एक गैर-कानूनी नोटिस लेकर आए। उनका कहना है कि नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं थे और जिस फोटो का जिक्र था, वह भी मौजूद नहीं थी। नोटिस में कोई जानकारी नहीं थी।

डेरिक ओ’ब्रायन के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे तक अधिकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर इमारत में जबरन प्रवेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अंदर आए और सीढ़ियों पर कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे।

#WATCH | Kolkata, West Bengal | TMC leader Derek O'Brien says, "At 3.30, the Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said a photograph was attached, but there was no photograph. The notice did… https://t.co/7tv44yunrE pic.twitter.com/bZH5punYID — ANI (@ANI) August 27, 2026

डेरिक ओ’ब्रायन ने दावा किया कि यह कार्रवाई टीएमसी की छात्र रैली से एक दिन पहले की गई है। उन्होंने बीजेपी और उसके कथित सहयोगियों पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वह पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम के 10 से 15 कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में ज़मीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमले हो रहे हैं। पार्टी ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सवाल उठाया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

TMC के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने सोशल मीडिया पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो की ओर ध्यान दिलाते हुए आरोप लगाया कि इस हफ़्ते की शुरुआत में पुलिस की मौजूदगी में अज्ञात बदमाशों ने पार्टी के विष्णुपुर ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानानंद सामंत पर बेरहमी से हमला किया।

‘दीदी ही सब कुछ हैं…’, बागी गुट छोड़ ममता बनर्जी खेमे में लौटे TMC विधायक कासिम सिद्दीकी

तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहे आंतरिक संघर्ष के बीच एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। अमदंगा विधायक कासिम सिद्दीकी ने बागी खेमे को छोड़कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल पार्टी में लौटने की घोषणा की है। कुछ महीने पहले ही वे ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हुए थे। पढ़ें पूरी खबर।