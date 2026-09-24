बीजेपी की हर जीत के साथ विपक्षी पार्टियां चुनाव प्रक्रिया में कमियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग (ECI) की आलोचना करती रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने गलत वोटर लिस्ट, SIR और चुनावी आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में चुनाव आयोग के अंदर अंदरूनी फूट के खुलासे हुए।

पहली बार विपक्षी पार्टियों ने पूरे कमीशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार से अलग कर दिया और अपना हमला आम तौर पर ECI से हटाकर खास तौर पर CEC पर कर दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार को जाना चाहिए और उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ECI के फैसलों की जांच करनी चाहिए।

तीन में से दो कमिश्नरों ने जताई आपत्ति

इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि ECI के तीन कमिश्नरों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने रिकॉर्ड पर 10 महीनों में कम से कम 14 बार कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। उनकी जानकारी के बिना लिए गए फैसले, नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 में बदलाव, SIR प्रोसेस में वोटरों का नाम हटाना और वापस लाना, वोटर डेटाबेस के सेंट्रलाइज़ेशन और उसकी कस्टडी जैसे प्रोसेस में बड़ी कमियां शामिल है।

बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी उन लोगों में शामिल थीं, जिन्होंने ECI के काम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हद तक कोऑर्डिनेटेड थीं। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि माहौल गरमाए रखने की रणनीति बनाई जा सके।

विपक्षी पार्टियों ने तीन मुख्य मांगें रखीं।

CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना

ECI के काम करने के तरीके की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच

SIR एक्सरसाइज को रोकना

विपक्ष ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा, “हम ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं ताकि ECI की साख को खत्म करने वाली गंदगी का पर्दाफाश हो सके।” वहीं पी चिदंबरम ने कहा, “हाल के सालों में EC के सभी फैसलों की पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।” लखनऊ में सपा नेता अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का खुद संज्ञान लेने को कहा। कोलकाता में TMC के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि CEC को तुरंत हटाया जाना चाहिए और कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।

अभिषेक बनर्जी ने कहा, “जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर असर डालने वाले गंभीर सवाल बार-बार उठाए जाते हैं और फिर भी उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो यह ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। बात यहीं खत्म होती है। क्या CJI की अगुवाई वाली बेंच कार्रवाई करेगी?”

चेन्नई में DMK चीफ एमके स्टालिन ने मांग की कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उसकी एक निष्पक्ष और पूरी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस साल जून में 23 विपक्षी पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को लिखा था कि उनका मानना है कि ECI के चुनावों में हेरफेर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण लोकतंत्र खतरे में है।

विपक्ष ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार का बेशर्मी से पक्षपातपूर्ण व्यवहार, और चुनावी प्रक्रिया के दौरान और उसके नतीजों में बीजेपी का खुला और बिना किसी झिझक के समर्थन गंभीर चिंता का विषय है।

संसद में आया था महाभियोग

मार्च की शुरुआत में राज्यसभा के 63 और लोकसभा के 130 सदस्यों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। 6 अप्रैल को दोनों सदनों के अध्यक्षों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 24 अप्रैल को विपक्ष ने राज्यसभा में ज्ञानेश कुमार को पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के लिए हटाने की मांग करते हुए एक नया नोटिस पेश किया। यह नोटिस चेयरमैन के पास पेंडिंग है।

CEC को हटाने की संसदीय प्रक्रिया किसी संवैधानिक कोर्ट के जज के महाभियोग जैसी है। यह लंबी होती है और सदन में पार्टियों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस में हुए खुलासों ने विपक्ष को एक राजनीतिक अभियान शुरू करने का मौका दे दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने बार-बार BJP द्वारा वोट चोरी और EC द्वारा मिलीभगत का आरोप लगाया है, वह गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, “वोट चोरी भारतीय लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे करने वाले BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है। न्याय मिलेगा।” कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर CEC को चुनावों में धांधली के बारे में पता था और उन्होंने ऐसा होने दिया, तो यह धोखा और देशद्रोह है।

कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्री-SIR वोटर लिस्ट के साथ नए विधानसभा चुनाव होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि BJP और ECI ने इस साल की शुरुआत में हुए चुनावों को लूटा था। पटना में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और उन्हें नए सिरे से होना चाहिए।अखिलेश यादव ने कहा कि उस समय बनी सरकारें जब ECI निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही थी, असंवैधानिक थीं।

इन नेताओं ने की CEC की गिरफ्तारी की मांग

जहां सभी विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की, वहीं AAP चीफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे ने भी CEC की गिरफ्तारी की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा, “जब तक ज्ञानेश कुमार CEC बने रहेंगे, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होंगे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। CEC की कुर्सी उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह आजादी की एक और लड़ाई है, इस बार समझौता करने वाले CEC और भारत को बर्बाद करने वाली BJP से।”

राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और FIR की मांग की। उन्होंने कहा, “अगर फैसले चुनाव आयोग के बहुमत से नहीं लिए जाते हैं, तो वे आयोग का फैसला नहीं हैं। इसलिए आयोग के बहुमत के संदर्भ के बिना अब तक आयोग द्वारा लिए गए सभी फैसलों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।”

उद्धव ठाकरे ने कहा, “ज्ञानेश कुमार को तुरंत नौकरी से निकालकर जेल भेज देना चाहिए।” साथ ही उन्होंने संधू और जोशी को अपनी आपत्तियां रिकॉर्ड पर रखने के लिए धन्यवाद दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के सामने कुमार की पोल खुल गई है। उन्होंने पोल पैनल द्वारा लिए गए गलत फैसलों को रद्द करने की भी मांग की और इसके कामकाज की जांच की मांग की।

अरविंद केजरीवाल ने ज्ञानेश कुमार की तुरंत गिरफ्तारी और देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हुए सभी चुनाव रद्द करके नए सिरे से कराए जाने चाहिए।

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चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मामलों में उन्हें जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…