West Bengal News: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने अपनी इजाजत के बिना निजी मेडिकल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के आरोप में कानूनी कदम उठाया है। ममता बनर्जी के वकील ने इस संबंध में एसएसकेएम अस्पताल के अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को सीधा कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की संवेदनशील मेडिकल जानकारी और रिपोर्ट बिना किसी अनुमति के प्रकाशित की गई हैं। यह चिकित्सा गोपनीयता अधिनियम और डॉक्टरों के पेशेवर आचरण संहिता का घोर उल्लंघन है।

सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस ममता बनर्जी के वकील ने एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर, डिप्टी प्रिंसिपल और न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को भेजा है। वकील ने आरोप लगाया है कि किसी भी मरीज की चिकित्सीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखना अस्पताल और डॉक्टरों का कानूनी और नैतिक दायित्व है।

इस गोपनीयता का उल्लंघन करना और जानकारी को सार्वजनिक करना एक गंभीर अपराध है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर इस घटना का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कैसे शुरू हुई पूरा विवाद?

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम जाते समय पैर में चोट लगने का बहाना बनाया था। मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाते हुए न्यूरो साइंस संस्थान का नाम लिया और एक दस्तावेज दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का झूठा आरोप लगाया था। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उनके पैर की कोई हड्डी टूटी या अपनी जगह से नहीं हटी थी।

पांच साल पहले नंदीग्राम में क्या हुआ था?

10 मार्च 2021 को हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम लौटने और वहीं रुकने का फैसला किया। दोपहर में, उन्होंने एक मंदिर में पूजा की और एक कार्यक्रम में शामिल हुईं, जिसके बाद उनका काफिला बिरुलिया होते हुए रेयापारा की ओर जा रहा था। रास्ते में, घोल पुकुर के पास, गांव की सड़क पर खड़ी तृणमूल प्रमुख घायल हो गईं। बनर्जी का आरोप है कि वह अपनी कार के सामने खड़ी थीं, तभी अचानक चार-पांच लोग आए, उन्हें धक्का दिया और कार का दरवाजा उनके पैर पर जोर से बंद कर दिया।

चोट लगने के बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने पास की दुकान से खरीदी गई बर्फ उनके पैर पर लगाकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। फिर उसे इलाज के लिए कार से कोलकाता के एक अस्पताल ले जाया गया। एसएसकेएम अस्पताल में उनके इलाज के लिए पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। कुछ दिनों के उपचार के बाद, वह डॉक्टरों की कैंपेन पर लौट आईं। उन्होंने चुनाव के अंत तक अपने पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर प्रचार किया।

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पश्चिम बंगाल सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट के दावों की फिर से जांच शुरू करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को यह बात कही। राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान अपनी चोट का नाटक किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…