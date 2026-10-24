उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिए उत्तराखंड से हैं।इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की और उन पर उत्तराखंड के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया।

यह मामला तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा, “सबसे बड़े घुसपैठिए UP में कौन है? उत्तराखंड के… तो घुसपैठिए तय करना पड़ेगा।”

बीजेपी ने कांग्रेस को भी घेरा

बाद में समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि अखिलेश यादव एक व्यक्ति की बात कर रहे थे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव की बात को उत्तराखंड के लोगों का अपमान बताया। उन्होंने कांग्रेस (INDIA ब्लॉक में SP की सहयोगी है) से जवाब मांगा कि क्या वह अखिलेश यादव की बात से सहमत है। कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी है।

सपा ने दी सफाई

वहीं पूरे विवाद पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा, “यह उत्तराखंड का अपमान नहीं है। अखिलेश यादव जी ने बार-बार कहा है कि उत्तराखंड से हमारा भावनात्मक रिश्ता है। उनकी बात उत्तराखंड से जुड़ी नहीं थी। यह एक व्यक्ति के लिए थी। वह उत्तराखंड के लोगों का सम्मान करते हैं।”

धामी ने किया मुलायम सिंह यादव का जिक्र

वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अखिलेश यादव के लिए उत्तराखंड का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड के लोग वह समय नहीं भूले हैं जब उनके (अखिलेश के) पिता मुलायम सिंह यादव के राज में अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थीं। जिनके राज में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलती थीं, वे आज राज्य के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं। यह न केवल इस देवभूमि की पहचान, गर्व और संघर्ष का अपमान है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों का भी अपमान है।”

पुष्कर सिंह धामी ने की माफी की मांग

पुष्कर सिंह धामी ने मांग की कि अखिलेश यादव अपने कथित अपमानजनक बयान के लिए उत्तराखंड के सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा, “राज्य के लोग 2027 विधानसभा चुनाव में SP की सहयोगी कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देंगे।”

इस बीच अखिलेश यादव की टिप्पणी की निंदा करते हुए उत्तराखंड BJP के प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा, “अब यह साफ़ है कि मुलायम सिंह यादव की उत्तराखंड विरोधी चिंगारी अखिलेश में ज़िंदा है और उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संरक्षण प्राप्त है।”

यूपी चुनाव: गठबंधन में खास सीटों पर है कांग्रेस की नजर, सपा से शुरू हो चुकी है बातचीत

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ खास सीटें मांगी हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने यूपी में INDIA ब्लॉक के दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।