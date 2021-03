अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, पत्रकारों को पीटने का लगा आरोप, वीडियो वायरल

यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में उनके सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। घटना में कई पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि हमला खुद अखिलेश यादव के कहने पर किया गया। जिले के एक होटल में पार्टी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप के दौरान ही जब मीडिया के लोगों ने अखिलेश यादव से सवाल-जवाब करना शुरू किया तो वे भड़क गए। कहा, “आप लोग बिके हुए पत्रकार हो, सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछते हो, भाजपा से क्यों नहीं पूछते।”

बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद कैमरे के सामने अपनी सुरक्षाकर्मियों से कहा कि इन्हें मारो। इस दौरान कई पत्रकार होटल के रसोईं में छिपकर अपनी जान बचाई। घटना से पत्रकारों में काफी रोष है। कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। घटना पर टिप्पणी करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, “यह बहुत ही गलत और निंदनीय हरकत है। पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर पत्रकारों पर हमला किया गया। उनकी पार्टी पहले भी हल्ला बोल करती रही है।” उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की।

Journalists Roughed up and injured after SP leader Akhilesh Yadav's Press Conference in Moradabad by SP cadres .

Injured Reporters admitted to Hospital pic.twitter.com/sPBTmFLadt

