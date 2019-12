कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘रेप इन इंडिया’ वाले बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल से महिला भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने राहुल के इस बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी की मांग की है।

पश्चिम बंगाल की सांसद ने कहा “मोदीजी का मेक इन इंडिया है ये रेप इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ये समझते नहीं हैं, इन्होने सभी मर्दों का अपमान किया है। सारे मर्द बलात्कारी नहीं हैं। बाहर देश से आओ और महिला को रेप करो, हम क्या हैं? क्या समझते हो हमको? हम लोगों का रेप करोगे। ऐसे अपमान किया उन्होंने।”

लॉकेट ने आगे कहा कि हम लोग भारतीय महिलाएं हैं रेप इन इंडिया कैसे बोल दिया। सब भारतीय महिलाओं का रेप करने बोल दिया। ऐसा बोलने की राहुल गांधी जी की हिम्मत कैसे हुई। मांफ़ी मांगो। लॉकेट ने राहुल गांधी के साथ- साथ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से भी माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने सदन में ‘रेप इन इंडिया’ कहा उनको भी माफी मांगनी चाहिए।

#WATCH BJP MP Locket Chatterjee in Lok Sabha on Rahul Gandhi’s rape in India’ remark: Modi ji said ‘Make in India’ but Rahul ji said ‘rape in India’, he is welcoming everybody that come and rape us..this is an insult to Indian women and to Bharat Mata. pic.twitter.com/nvBa9Bhwvj

