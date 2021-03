मंगलवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर और बाहर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को सदन के अंदर घुसना पड़ा। इतना ही नहीं विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को ही बंधक बना लिया। विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के कब्जे से छुड़ाने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी को सदन के अंदर पहुंचना पड़ा। इस दौरान विपक्षी विधायकों और बीजेपी विधायकों में हाथापाई भी हो गई।

विधानमंडल के बजट सत्र का 20वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी विधायकों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधयेक पर चर्चा के दौरान जमकर बवाल काटा। विधानसभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को विधायकों ने उनके चैंबर में ही बंधक बना लिया। विधानसभा अध्यक्ष को छुड़ाने पहुंचे पटना के डीएम और एसएसपी के साथ भी जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद मार्शलों ने विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से कई विधायक घायल हो गए। वहीं मकदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का मुक्की के दौरान बेहोश हो गए। घायल विधायक को एंबुलेंस बुलाकर और स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH Bihar: Women MLAs of the Opposition being carried out of the Assembly building by women security personnel. They (MLAs) were refusing to allow Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha to step out of his chamber. pic.twitter.com/Skj0LayFs4

— ANI (@ANI) March 23, 2021