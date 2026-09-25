UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट फीस को लेकर लोगों में चिंता है। इस बीच सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट फीस की वजह से लोगों के कैश में जाने का डर 100% गलत है। उनका कहना है कि RuPay डेबिट कार्ड के अलावा दूसरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर पहले से ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) है और कोई भी इसे छोड़ नहीं रहा है।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कोई कब तक मुफ़्त में सर्विस दे सकता है? हम तो अपनी सोने की मुर्गी मार रहे होंगे! मर्चेंट हमेशा क्रेडिट कार्ड पर MDR लेते आए हैं। लेकिन लोग अभी भी Visa, Mastercard और Amex कार्ड ले रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अचानक UPI, जो एक देसी प्रोडक्ट है और जिसने इतना अच्छा किया है, उसके लिए मर्चेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वे बाकी सभी तरीकों के लिए पेमेंट कर रहे हैं?”

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मर्चेंट फीस

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मर्चेंट फ़ीस UPI पर प्रपोज की गई फीस से काफी ज्यादा है और मोटे तौर पर 1-3% की रेंज में है। व्यक्ति-से-व्यापारी UPI पेमेंट पर MDR पर 18% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगने के बारे में अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि GST काउंसिल सही नज़रिया अपनाएगी और सही फैसला लेगी। GST काउंसिल की मीटिंग 7 अक्टूबर को होनी है। 2,000 रुपये से ज़्यादा के व्यक्ति-से-व्यापारी UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट फीस 15 अक्टूबर से शुरू होगी। GST काउंसिल के MDR पर इनडायरेक्ट टैक्स रेट पर चर्चा करने की उम्मीद नहीं है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के इस फैसले से कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर मर्चेंट पर 0.4% फीस लगेगी, यह चिंता बढ़ गई है कि दुकानदार पेमेंट के तरीके के तौर पर UPI लेना बंद कर देंगे। इस बीच कस्टमर को लगता है कि बेचने वाले यह फीस उन पर डाल देंगे और कीमतें बढ़ा देंगे।

सिर्फ़ 4% व्यक्ति-से-व्यापारी UPI ट्रांज़ैक्शन 2,000 रुपये से ज्यादा के होते हैं और उन पर मर्चेंट फीस लगेगी। लेकिन, जब वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो पेमेंट की यह छोटी संख्या, पर्सन-टू-मर्चेंट UPI पेमेंट का दो-तिहाई हिस्सा है। सभी पर्सन-टू-पर्सन UPI पेमेंट बिना किसी MDR के जारी रहेंगे। RuPay डेबिट कार्ड से किए गए पेमेंट, चाहे वे 2,000 रुपये से ज़्यादा के ही क्यों न हों, उन पर कोई MDR नहीं लगेगा।

अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि वे यह पक्का करेंगे कि मर्चेंट यह फीस कस्टमर पर न डालें। सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) से बात करने को तैयार है ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिससे यह मॉनिटर किया जा सके कि दुकानदार MDR खरीदारों पर डाल रहे हैं या नहीं।

सरकार करेगी ट्रेडर्स से बात

सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) समेत ट्रेडर्स से बात करेगी। MDR, जिसका पेमेंट सेलर्स करते हैं, उसे पेमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स के बीच बांटा जाएगा, जिसमें बैंक, पेमेंट गेटवे, UPI ऐप और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक UPI इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांज़ैक्शन सेटलमेंट की सालाना लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। जबकि कुछ ब्रोकरेज का अनुमान है कि बड़े व्यक्ति-से-व्यापारी ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% फीस, कैपिटल मार्केट ट्रांज़ैक्शन पर 0.02%, और कुछ पब्लिक सर्विस पेमेंट पर 5 रुपये की फ्लैट फीस से हर साल 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिल सकते हैं।

सरकारी अधिकारियों को लगता है कि पूरी लागत कवर नहीं होगी। एक अधिकारी ने कहा, “MDR कोई टैक्स नहीं है। यह कोई सेस नहीं है। पैसा सरकार या भारत के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा रहा है। यह इंडस्ट्री में जा रहा है।”

MDR कलेक्शन से UPI चलाने की पूरी लागत कवर होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए सरकार 50 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को 2,000 रुपये से कम के UPI पेमेंट के लिए अपनी सब्सिडी स्कीम जारी रख सकती है। जनवरी 2020 से, RuPay डेबिट कार्ड और UPI ट्रांज़ैक्शन पर कोई MDR नहीं है। यह पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए था। इंडस्ट्री की कुछ लागतों को पूरा करने में मदद के लिए सरकार अपनी ‘रुपे डेबिट कार्ड और कम कीमत वाले BHIM-UPI ट्रांज़ैक्शन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम’ के ज़रिए छोटे व्यापारियों को किए गए 2,000 रुपये तक के पेमेंट पर सब्सिडी दे रही है। दिया जाने वाला इंसेंटिव ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 0.15% तक सीमित है। बड़े व्यापारी इस स्कीम के तहत कवर नहीं होते हैं।

2026-27 के लिए सरकार ने इस स्कीम के लिए 2,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। एक अधिकारी ने कहा, “देश में डिजिटल पेमेंट का मूवमेंट देखा गया है। हां, कुछ लोग अभी भी कैश को पसंद करते हैं। लेकिन हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हम बस उन्हें धीरे से मना सकते हैं और डिजिटल पेमेंट के फायदे दिखा सकते हैं।”

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BRICS बिजनेस फोरम 2026 के ओपनिंग सेशन को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम पहल की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हर साल 250 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और यह दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से आधे से ज़्यादा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।