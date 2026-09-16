UPI को लेकर ‘विदेशी दबाव’ के आरोपों पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI से जुड़े फैसले भारत अपने स्तर पर लेता है और इनमें किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ, समावेशी और लोगों के लिए सस्ता बनाए रखना है।
दरअसल, 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा। यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं, बल्कि मर्चेंट यानी दुकानदार या कारोबारी पर लगाया जाएगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
UPI से पैसे भेजना रहेगा मुफ्त
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आम ग्राहकों के लिए UPI पहले की तरह मुफ्त रहेगा। दोस्तों या परिवार के लोगों को पैसे भेजने, दुकानों पर भुगतान करने और QR कोड स्कैन करने जैसे रोजमर्रा के भुगतान पर ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। खास तौर पर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांजैक्शन इस MDR के दायरे में नहीं आएंगे।
2,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं
नई व्यवस्था में 2,000 रुपये तक के मर्चेंट UPI भुगतान पर भी कोई MDR नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 95 प्रतिशत से अधिक मर्चेंट ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये से कम के हैं। इसके अलावा, UPI QR के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले छोटे व्यापारियों को भी शुल्क से बाहर रखा गया है।
जरूरी सेवाओं के लिए 5 रुपये की फ्लैट फीस
रेल टिकट, ईंधन, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और कुछ अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के बजाय 5 रुपये की फ्लैट फीस लागू होगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से जरूरी सेवाओं और छोटे कारोबारों पर लागत का दबाव सीमित रखने की कोशिश की गई है।
कांग्रेस ने उठाए थे विदेशी दबाव के सवाल
नई MDR व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि UPI पर शुल्क लगाने का फैसला अमेरिका की मांग के दबाव में लिया गया है और सवाल किया कि क्या इससे अमेरिकी क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फायदा होगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ‘सीधा लेटकर सरेंडर’ करने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी ने नई प्राइसिंग व्यवस्था को ‘टैक्स’ बताते हुए आरोप लगाया कि UPI पर टैक्स लगाकर हर भारतीय पर बोझ डाला गया है और इससे अमेरिका को बड़ी रकम मिलेगी।
सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि UPI से जुड़े नीतिगत फैसले स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई व्यवस्था का मकसद UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और अन्य खर्चों को संभालने के लिए एक टिकाऊ व्यवस्था तैयार करना है, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI भुगतान को मुफ्त रखा गया है।
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सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, कोई भी बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रूपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।