Assembly Elections 2026 Dates/Schedule LIVE: चुनाव आयोग थोड़ी देर में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। इस संबंध में दोपहर 4 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव कार्यक्रम और मतदान की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में टीएमसी के खाते में 213 सीटें गई थीं। बीजेपी ने उस चुनाव में 77 सीटें जीती थीं। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अपना खाता तक नहीं खोल पाया था। जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल विधानसभा में 294 सीटे हैं।

असम: असम के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। उसकी सहयोगी पार्टी एजीपी को 9 सीटें मिली थीं और यूपीपीएल के खाते में 6 सीटें गई थीं। कांग्रेस को उस चुनाव में 29 सीटों से संतोष करना पड़ा था, AIUDF को तब 16 सीटें हासिल हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि असम विधानसभा में 126 सीटें हैं।

केरल: केरल के पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ यूडीएफ के खाते में 41 सीटें गई थीं। जानकारी के लिए बता दें कि केरल विधानसभा में 140 सीटें आती हैं।

तमिलनाडु: तमिलनाडु में पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 159 सीटें हासिल की थीं। अकेले डीएमके को 133 सीटें मिली थीं। AIADMK की बात करें तो उसने 66 सीटें जीती थीं। जानकारी के लिए बता दें कि तमिल विधानसभा में 234 सीटें हैं।

पुडुचेरी: पुडुचेरी में पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में All India NR Congress के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 10 सीटें जीतीं थीं। यहां भी सहयोगी बीजेपी ने 6 सीटें हासिल कीं। वहीं डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को कुल 11 सीटें मिलीं थीं। जानकारी के लिए बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं।

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