यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी। शनिवार को संसदीय दल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक को संबोधिक करते हुए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पार्टी का समर्थन करने के लिए 12 करोड़ वोटरों को शुक्रिया कहा।

सोनिया गांधी ने लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने वाले लोगों, पार्टी के कार्यकर्ताओ, नेताओं और सहयोगी दलों को भी धन्यवाद दिया। बैठक के बाद सोनिया गांधी पार्टी का लोकसभा का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके बाद विपक्ष का नेता सोनिया गांधी की तरफ से ही चुना जाएगा।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी ने नव निर्वाचित सांसदों को संबोधित किया। राहुल ने सांसदों को आत्मावलोकन करने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम ईंच-ईंच की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल ने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ हर रोज लड़ाई लड़ेंगे। राहुल ने कहा कि पार्टी को खुद का कायाकल्प करना होगा। उन्होंने कहा कि हम इसे कर सकते हैं।

#Visuals Sonia Gandhi has been elected as Chairperson of Congress Parliamentary Party (CPP). pic.twitter.com/hDapq8FkJ3

