नेपाल से सटे यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों में दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका से दोनों देशों के बार्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि आईएसआईएस (ISIS) के दो आतंकवादी राज्य में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया सूचना मिलने के बाद सतर्कता बरती गई है। कहा कि आतंकी यहीं छिपे हुए हैं।

दोनों आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़े होने की आशंका : आईजी (बस्ती रेंज) आशुतोष कुमार ने कहा, “यह पता चला है कि दो वांछित आतंकवादी अब्दुल समद और इलियास उत्तर प्रदेश से नेपाल भाग सकते हैं।” कहा कि दोनों की तस्वीरों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है ताकि उनकी पहचान की जा सके। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि वे किस संगठन से जुड़े हैं। पहले, उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया था और उनके आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े होने का संदेह है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है।

Ashutosh Kumar, IG, Basti Range: Two wanted terrorists have entered the state of UP and there is information that they may attempt to flee to Nepal. Therefore, alert has been issued along India-Nepal border in Siddharthnagar district. pic.twitter.com/Qp7YJ4eZDC

— ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2020