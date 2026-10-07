16 अक्टूबर को होने वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होंगे। इन चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (SP) ने मंगलवार को अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। मंगलवार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इसके साथ ही भाजपा के 8 और सपा के 2 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया।

सपा ने कुछ दिन पहले संकेत दिया था कि वह तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए जरूरी संख्या जुटाने और करीब चार महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अपना फैसला बदल दिया। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह फैसला पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा के उस बयान के एक दिन बाद लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार को उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

हालांकि, मंगलवार सुबह अखिलेश यादव ने X पर लिखा, ”अब हमारी नजर तीन पर नहीं, 403 सीटों पर है।” इसके जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया कि पार्टी ने अब फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

अखिलेश के इस फैसले के साथ पिछले एक हफ्ते से चल रहा राजनीतिक सस्पेंस भी खत्म हो गया। अब राज्यसभा चुनाव में भाजपा और सपा के बीच मुकाबला नहीं होगा। दोनों पार्टियों के पास क्रमशः सात और दो सीटें आसानी से जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है।

सपा का गणित क्या था?

सपा पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और रिलायंस के अधिकारी धनराज नाथवानी को उम्मीदवार बना चुकी है। राम गोपाल यादव राज्यसभा में अपना छठा कार्यकाल चाहते हैं।

40 साल के धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के कॉरपोरेट अफेयर्स डायरेक्टर परिमल नाथवानी के बेटे हैं। परिमल नाथवानी जून 2026 में झारखंड से NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए फिर चुने गए थे। यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल है।

403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 396 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 37 पहली पसंद के वोट चाहिए। सपा के पास 101 विधायक हैं। हालांकि उसकी प्रभावी संख्या 100 है क्योंकि चायल से सपा विधायक पूजा पाल भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और फिलहाल BJP की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

कांग्रेस के दो विधायकों के समर्थन के साथ सपा के पास 102 वोट हैं। यानी तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए जरूरी 37 वोटों के मुकाबले पार्टी को नौ और पहली पसंद के वोट चाहिए थे।

सपा के सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के आठवां उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद पार्टी ने अपने गणित पर दोबारा विचार किया। सूत्रों का दावा है कि भाजपा के कुछ विधायक सपा के संपर्क में थे लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वे खुले तौर पर बगावत करने से हिचक रहे थे।

भाजपा का गणित

भाजपा के पास 255 विधायक हैं। उसके NDA सहयोगियों के पास 33 विधायक हैं। इनमें अपना दल (S) के 13, रालोद के 9, SBSP के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल हैं। पूजा पाल के अलावा सपा से निकाले गए निर्दलीय विधायक मनोज पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह भी भाजपा के साथ हैं। इन तीनों को जून 2025 में 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद SP से निकाल दिया गया था।

राजा भैया की जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो विधायकों के समर्थन के साथ NDA की प्रभावी संख्या 294 हो जाती है। भाजपा के सभी आठ उम्मीदवारों को जिताने के लिए 296 पहली पसंद के वोट चाहिए। यानी BJP को सिर्फ दो और वोटों की जरूरत है।

भाजपा ने सोमवार को अपने आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया। भाजपा के उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यसागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

2027 के विधानसभा चुनाव का असर

BJP को भरोसा है कि वह अपने आठवें उम्मीदवार के लिए जरूरी दो अतिरिक्त वोट जुटा लेगी। हालांकि NDA के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

अगर सपा तीसरा उम्मीदवार उतारती तो 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में होते और चुनाव कराना पड़ता। सपा के एक नेता के मुताबिक, ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग होती जिसका फायदा भाजपा को ज्यादा मिल सकता था।

सपा के एक नेता ने कहा, ”सत्तारूढ़ खेमे के बदले की राजनीति को देखते हुए कई विधायक नाराज होने के बावजूद इस समय खुलकर सामने आने से डर रहे थे। हमने उनके फैसले का सम्मान किया और अब 2027 के बड़े लक्ष्य पर ध्यान देने का फैसला किया है।” सपा के लिए संख्या का गणित ज्यादा मुश्किल था। पार्टी नेताओं के मुताबिक, तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे कम से कम नौ और पहली पसंद के वोट चाहिए थे जबकि भाजपा को अपने आठवें उम्मीदवार के लिए सिर्फ दो अतिरिक्त वोट जुटाने थे।

इसलिए राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित में तीसरा उम्मीदवार उतारना सपा के लिए भाजपा के मुकाबले काफी मुश्किल था। राज्यसभा चुनाव में आम चुनाव की तरह पूरी तरह गुप्त मतदान नहीं होता। विधायक अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाते हैं। सपा नेताओं का कहना है कि इस व्यवस्था में उन NDA विधायकों से भी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद करना मुश्किल था जिनके पार्टी से संपर्क में होने का दावा किया जा रहा था।

2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कई विधायक इस समय अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर जाने से बचना चाहते थे। खासकर तब, जब 2027 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भी अभी शुरू नहीं हुआ है।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि सीट बंटवारे से जुड़ी बातों को पार्टी के भीतर ही उठाएं। कांग्रेस की ओर से गठबंधन में उत्तर प्रदेश में करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की चर्चा के बीच सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने इस मांग को गलत बताया था। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले में दखल दिया और पार्टी नेताओं को हिदायत दी है। पढ़ें पूरी खबर…