UP Politics: ‘मेरी ताकत से परेशान थे अखिलेश, पचा नहीं पा रहे थे’, राजभर के बयान पर सपा नेता ने बोला जोरदार हमला

UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना हर किसी को अच्छा लगता है। ठीक यही हाल ओपी राजभर का है।

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। (फोटो सोर्स: ANI)

