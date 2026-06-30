UP News: राजपूतों के वर्चस्व वाले देवबंद विधानसभा क्षेत्र से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्र में बीजेपी के टिकट के लिए सशक्त दावेदार माने जाने वाले पूर्व ब्लाक प्रमुख और वरिष्ठ नेता ठाकुर अनिल सिंह ने आज देवबंद नगर स्थित अपने औद्योगिक स्थान में कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। यह ऐसे वक्त में हुआ है, जब 1 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती जिले में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने की है।

देवबंद क्षेत्र की विधानसभा का प्रतिनिधित्व जाट निवासी बृजेश सिंह रावत करते हैं। वे इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोक निर्माण राज्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में उनके गांव के पास सभा को भी संबोधित किया था।

स्थानीय विधायक से नाराजगी के संकेत

हालिया घटनाक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मंगलवार को एक आयोजन स्थानीय विधायक एवं राज्यमंत्री बृजेश रावत के खिलाफ कार्यकर्त्ताओं के बीच पनपे असंतोष और नाराजगी को दर्शाने के लिए किया गया था। इसमें मुख्य वक्ता सहारनपुर के पूर्व भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की मंशा मां बाला सुंदरी जरूर पूरा करेगी। क्षेत्र के हजारों लोग और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्त्ता एवं समर्थकों की इच्छा है कि पार्टी आलाकमान बृजेश रावत की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए ठाकुर अनिल सिंह को भाजपा उम्मीदवार बनाए।

पूर्व सांसद ने भी लगाए आरोप

राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह बतौर बीजेपी प्रत्याशी क्षेत्र के बड़े गांव रणखंड़ी, भायला, मीरगपुर, जखवाला आदि में जनसंपर्क को नहीं जा पाए थे। उन्होंने बृजेश रावत का नाम लिए बगैर कहा कि इन बड़े गांवों में उनको ले जाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई और इसीलिए वे चुनाव नहीं जीत पाए।

राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों में अहंकार और मनमानी कार्यप्रणाली नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति यह ऐलान करता घूमता है कि वह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अगले 35 सालों तक करेगा। लोकतंत्र में चुनाव क्षेत्र उनकी पारिवारिक या निजी रियासत जैसे नहीं होते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के सदस्य, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी मेलाराम पंवार ने उम्मीद जताई कि जो कार्यालय ठाकुर अनिल सिंह ने आज खोला है, वहां क्षेत्रीय लोगों की समस्यों का प्रभावी समाधान होगा। अनिल पुंडीर के साथ पूरी भाजपा खड़ी है।

हरीश मलिक ने भी किया अनिल सिंह का समर्थन

सहारनपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश मलिक ने भी अनिल सिंह को अपना आशीर्वाद दिया। मंत्री बृजेश सिंह रावत के करीबियों और स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों, नगर अध्यक्ष अरूण गुप्ता, पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम स्थल पर लगे बड़े बैनर पर जिले के ही प्रमुख नेता एवं राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जिला अध्यक्ष ठाकुर अजित सिंह राणा के फोटो और नाम बने थे लेकिन वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे।

मंत्री से संतुष्ट कई प्रमुख नेताओं ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अनुशासित मानी जाने वाली भाजपा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस तरह की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन सामने आया है जो पार्टी के मिशन-2027 के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकते। अभी हाल ही में मेरठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर की नियुक्ति हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह इस तरह के आयोजनों को किस तरह से लेते हैं। जिला अध्यक्ष ठाकुर अजित सिंह राणा इस मामले पर प्रतिक्रिया देने को सामने नहीं आए।

इस आयोजन ने यह जता दिया कि क्षेत्र में मंत्री को लेकर पार्टी और जनता दोनों में नाराजगी गहरे से व्याप्त है। ध्यान रहे इन्हीं नाराजगियों और भीतरघात के चलते भाजपा को लोकसभा चुनाव-2024 में सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर पर शिकस्त उठानी पड़ी थी। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व ऐसी गतिविधियों को कितने आगे तक ले जाने की अनुमति देगा या ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज कर देगा।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पंकज चौधरी की नई टीम में कुल 52 नेताओं को जगह मिली है। पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में सभी वर्ग के नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। बीजेपी की नई टीम दिखाती है कि भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव किस जातीय समीकरण पर लड़ेगी। पढ़िए पूरी खबर…