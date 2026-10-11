UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज चार महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले आलाकमान ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य में कांग्रेस के दो विधायक हैं और यूपी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.66 प्रतिशत के करीब है। दो में से एक विधायक आराधना मिश्रा, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वे रामपुर खास सीट से तीन बार की विधायक हैं। कांग्रेस ने यह बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है, जब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत करनी है।

पुराने वोट को फिर से एकजुट करने की कोशिश

कांग्रेस ने अपने संगठन में जो बड़ा बदलाव किया है, वह साफ संकेत देता है कि वह यह ब्राह्मण-मुस्लिम-अनुसूचित जाति (एससी) वोट बैंक को एक बार फिर से अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। यह वो वोट बैंक है, जो कि लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी का मूल वोट बैंक माना जाता था।

5 दिसंबर 1989 को उस वक्त की जनता दल की विधानसभा चुनावों में तो जीत हुई थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे। इसके साथ ही यूपी में कांग्रेस शासन का अंत हो गया। तब से कुछ अपवादों को छोड़कर, विधानसभा या लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन और वोट शेयर लगातार गिरता रहा है।

कई मुद्दों की वजह से बढ़ा विवाद

उत्तर प्रदेश के विधानसभा और संसदीय चुनावों के 1991 से 2024 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि किस प्रकार कई कारकों की वजह से पार्टी हाशिए पर खिसक गई है। इसमें संगठन का लगातार कमजोर होना, समर्थक समूहों का नुकसान, नेताओं और कार्यकर्ताओं का पलायन, बार-बार नेतृत्व परिवर्तन और जमीनी स्तर पर अपनी मशीनरी बनाने पर ध्यान केंद्रित किए बिना सामरिक गठबंधनों पर अत्यधिक निर्भरता इत्यादि शामिल है।

1991 के उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस ने 425 सीटों में से 413 सीटों पर चुनाव लड़ा और 46 सीटें जीतकर 17.32% वोट हासिल किए, जो अब तक उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का गठबंधन था, तो कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 28 रह गई और उसे 15.08% वोट मिला था।

दस प्रतिशत से नीचे आया वोट बैंक

इसके बाद 1996 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव एआईसीसी प्रमुख थे तो कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन में 126 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 33 सीटें मिलीं, लेकिन उसका वोट शेयर मात्र 8.35% था। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन.डी. तिवारी ने पार्टी को विभाजित कर अपना अलग दल बना लिया।

1998 में सोनिया गांधी ने एआईसीसी की कमान संभाली, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी आंकड़े निचले स्तर पर स्थिर हो गए। कांग्रेस ने 2002 में 25 सीटें और 8.99% वोट; 2007 में 22 सीटें और 8.84% वोट; और 2012 में मामूली सुधार करते हुए 28 सीटें और 13.26% वोट हासिल किया था। यह तब हुआ था, जब कांग्रेस ने अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के साथ गठबंधन किया और 355 सीटों पर चुनाव लड़ा।

2017 में 103 सीटों पर लड़ा था चुनाव

फरवरी-मार्च 2017 के चुनावों के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (एसपी) के साथ एक बहुचर्चित गठबंधन किया था। इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जनवरी 2017 तक बातचीत चलती रही और लगभग रद्द होने की कगार पर पहुंच गई थी। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पारिवारिक विभाजन के बाद एसपी की कमान उनके हाथ में आई थी।

इस बातचीत में मुलायम यादव, उनके सहयोगी अमर सिंह और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल थे। सोनिया गांधी के अपने सहयोगी अहमद पटेल के माध्यम से हस्तक्षेप करने से चुनाव से ठीक पहले एक निर्णायक फॉर्मूला सामने आया था। इसमें एसपी को 403 में से 298 सीटें मिलीं और कांग्रेस को 105 सीटें मिली।

कई सीटों पर हुआ टकराव

सीट शेयरिंग के मुद्दे हालांकि दोनों सहयोगी दलों ने कुछ सीटों पर एक-दूसरे के साथ दोस्ताना मुकाबला भी किया। उनका संयुक्त चुनाव प्रचार राहुल गांधी और अखिलेश के कुछ ही रोड शो तक सीमित रहा था। यूपी में विपक्ष का नारा था, “यूपी को यह साथ पसंद है।” कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें से उसे केवल सात सीटें मिलीं और उसे 6.25% वोट प्राप्त हुए, जबकि सपा ने 47 सीटें जीतीं। भाजपा के हाथों उनकी करारी हार मिली। बीजेपी ने 312 सीटें जीतीं थी। इसके बाद साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव 2022 कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा और 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल दो सीटें जीतकर 2.33% वोट हासिल किए।

लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणाम भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। 1991 में कांग्रेस ने 85 में से पांच सीटें 18.02% वोटों के साथ जीतीं, 1996 में पांच सीटें 8.14% वोटों के साथ, 1998 में कोई सीट नहीं जीती और 6.02% वोट हासिल किए, 1999 में 10 सीटें 14.72% वोटों के साथ, 2004 में 80 में से नौ सीटें 12.04% वोटों के साथ, 2009 में 21 सीटें 18.25% वोटों के साथ जीतीं, जो तीन दशकों में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2014 में दो सीटें 7.53% वोटों के साथ, 2019 में एक सीट 6.36% वोटों के साथ, और 2024 में छह सीटें जीती थीं। इनमें उसके पारंपरिक गढ़ अमेठी और रायबरेली शामिल हैं, 9.53% वोटों के साथ जीतीं। हालांकि सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन का था और सपा ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी थीं।

यूपी में राजनीतिक वनवास

राष्ट्रीय राजनीति पर अपने लंबे प्रभुत्व के दौरान कांग्रेस उत्तर प्रदेश को अपना स्वाभाविक गढ़ मानती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में पार्टी ने 269 विधानसभा सीटें जीती थीं। हालांकि, 1989 में उसकी सीटों की संख्या घटकर 94 रह गई और तब से पार्टी राज्य में सरकार बनाने में विफल रही है। मंडल राजनीति, राम जन्मभूमि आंदोलन और सपा और बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से प्रेरित होकर 1989 के बाद के युग में कांग्रेस ने अपने पुराने सामाजिक आधार पर अपनी पकड़ खो दी, जिसमें उच्च जातियां, मुस्लिम और दलित शामिल थे।

कैसे बंटा कांग्रेस का वोट

एक ओर दलितों का एक बड़ा वर्ग बसपा की ओर चला गया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय वर्षों से सपा के प्रति एकजुट होता रहा। कांग्रेस के हाशिए पर चले जाने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उच्च जातियों का समर्थन मजबूत करने में मदद मिली। बीजेपी ने जहां अन्य समुदायों तक पहुंच बनाकर अपने सामाजिक समीकरणों का विस्तार किया, वहीं सपा और बसपा भी अधिक समावेशी हो गईं।

हालांकि, कांग्रेस अपने जनाधार के सिकुड़ने को रोक नहीं सकी और पार्टी संगठन का पुनर्निर्माण करने में विफल रही। 1990 के दशक में नियमित रूप से 15-18% से अधिक रहने वाला उसका वोट शेयर बाद में 10% या यहां तक ​​कि 5% से भी नीचे गिर गया। चुनाव के दौरान कांग्रेस के दावों और उसकी तैयारियों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2017 के चुनावों से पहले पार्टी ने “27 साल, यूपी बेहाल” का नारा लगाया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ ही महीनों के भीतर, उसने तत्कालीन सत्ताधारी सपा के साथ गठबंधन कर लिया, जो पूरी तरह विफल रहा।

2022 के चुनावों से पहले प्रियंका गांधी के “लड़की हूं, लड़ सकती हूं” अभियान ने पार्टी को फिर से गेम में लाने की कोशिश की लेकिन नतीजों में कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ।

कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ीं

कांग्रेस राज्यों में अपने संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी सरकारों पर निर्भर रही है, लेकिन 1990 के दशक से केंद्र में 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद (1991-1996, 2004-2014), वह उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर सकी, जिसके चलते उसके कई नेता बीजेपी या अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। यूपी में कांग्रेस ने अब तक 13 अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन उनमें से शायद ही किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव रहा हो।

2027 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नए राज्य नेतृत्व की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बसपा का आधार कमजोर हो रहा है। पार्टी के एक गुट ने बसपा के साथ गठबंधन का भी आह्वान किया था। विपक्ष के कथित “वोट चोरी” अभियान का नेतृत्व करते हुए रायबरेली के सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ सड़कों पर उतर आए हैं, जो उनकी अधिक आक्रामक राजनीति का संकेत देता है।

हालांकि, कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन के दम पर चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ऐसे गठबंधन ने उसकी सीटों की संख्या को केवल अस्थायी रूप से ही सहारा दिया है, जैसे कि 1996 और 2012 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव ने खुद योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में 803 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को अयोध्या से नामांकन करने के लिए कहा। पढ़िए पूरी खबर…