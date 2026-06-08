यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2026 (UP Police Constable Exam 2026) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। उत्तर रेलवे 8 जून से 10 जून 2026 तक विशेष अनारक्षित (Unreserved) परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है।
नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 04401/04402 तिलक ब्रिज-सहारनपुर-तिलक ब्रिज अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन कुल 6 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन तिलक ब्रिज, आनंद विहार, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद और तपरी समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
इसके अलावा ट्रेन संख्या 04403/04404 मेरठ सिटी- सहारनपुर-मेरठ सिटी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस भी 6 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन मेरठ सिटी, पाबली खास, दौराला, खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद और नागल जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
रेलवे के अनुसार खासतौर पर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए चर रही दोनों स्पेशल ट्रेनें 8 जून 2026 से 10 जून 2026 तक संचालित होंगी और इनमें यात्रा के लिए जनरल (अनारक्षित) श्रेणी की व्यवस्था रहेगी।
नॉर्दर्न रेलवे ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और यात्रा संबंधी ताजा जानकारी के लिए रेल हेल्पलाइन 139, NTES ऐप अथवा भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करने की अपील की है।
|स्टेशन
|ट्रेन संख्या 04401 (अराइवल)
|ट्रेन संख्या 04401 (डिपार्चर)
|ट्रेन संंख्या 04402 (अराइवल)
|ट्रेन संख्या 04402 (डिपार्चर)
|तिलक ब्रिज
|—
|09:45
|18:00
|—
|आनंद विहार
|09:51
|09:53
|17:28
|17:29
|साहिबाबाद
|09:58
|09:59
|17:22
|17:23
|गाजियाबाद
|10:08
|10:10
|17:10
|17:12
|नया गाजियाबाद
|10:14
|10:15
|16:48
|16:49
|गुलधर
|10:19
|10:20
|16:42
|16:43
|दुहाई
|10:24
|10:25
|16:36
|16:37
|मुरादनगर
|10:30
|10:31
|16:30
|16:31
|मोदीनगर
|10:39
|10:40
|16:21
|16:22
|मोहिउद्दीनपुर
|10:47
|10:48
|16:15
|16:16
|परतापुर
|10:53
|10:54
|16:09
|16:10
|मेरठ सिटी
|11:18
|11:20
|16:01
|16:03
|मेरठ कैंट
|11:26
|11:27
|15:54
|15:55
|पावली खास
|11:32
|11:33
|15:48
|15:49
|दौराला
|11:40
|11:41
|15:40
|15:41
|सकौती टांडा
|11:48
|11:49
|15:32
|15:33
|खतौली
|11:57
|11:58
|15:23
|15:24
|मंसूरपुर
|12:06
|12:07
|15:14
|15:15
|जराउदा नारा
|12:13
|12:14
|15:07
|15:08
|मुजफ्फरनगर
|12:21
|12:22
|14:59
|15:00
|बामनहेरी
|12:27
|12:28
|14:53
|14:54
|रोहाना कलां
|12:35
|12:36
|14:45
|14:46
|देवबंद
|12:45
|12:46
|14:36
|14:37
|टालहेरी बुजुर्ग
|12:54
|12:55
|14:27
|14:28
|नागल
|13:02
|13:03
|14:19
|14:20
|टपरी
|13:21
|13:22
|14:10
|14:11
|सहारनपुर जंक्शन
|13:40
|—
|—
|14:00
|स्टेशन
|ट्रेन संख्या 04403 (अराइवल का टाइम)
|ट्रेन संख्या 04403 (डिपार्चर का समय)
|ट्रेन संख्या 04404 (अराइवल का समय)
|ट्रेन का समय 04404 (डिपार्चर का समय)
|मेरठ सिटी
|—
|10:25
|15:00
|—
|मेरठ कैंट
|10:31
|10:32
|14:45
|14:46
|पावली खास
|10:37
|10:38
|14:39
|14:40
|दौराला
|10:45
|10:46
|14:31
|14:32
|सकौती टांडा
|10:53
|10:54
|14:23
|14:24
|खतौली
|11:02
|11:03
|14:14
|14:15
|मंसूरपुर
|11:11
|11:12
|14:05
|14:06
|जराउदा नारा
|11:20
|11:21
|13:58
|13:59
|मुजफ्फरनगर
|11:27
|11:28
|13:50
|13:51
|बामनहेरी
|11:35
|11:38
|13:44
|13:45
|रोहना कलां
|11:43
|11:44
|13:36
|13:37
|देवबंद
|11:51
|11:52
|13:26
|13:27
|टालहेरी बुजुर्ग
|12:01
|12:02
|13:17
|13:18
|नागर
|12:10
|12:11
|13:09
|13:10
|टपरी
|12:19
|12:20
|13:00
|13:01
|सहारनपुर
|12:35
|—
|—
|12:50