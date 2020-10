उत्तर प्रदेश में बलिया से BJP विधायक ने कहा है कि बलात्कार की घटनाएं सिर्फ संस्कार से रुक सकती हैं। ये शासन और तलवार से नहीं रुकने वाली हैं। लोगों को अपनी जवान बेटियों को इसके लिए संस्कारी बनाना चाहिए। उन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए।

भाजपा विधायक का यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तब आया, जब उनसे हाथरस में हुई कथित तौर पर गैंगरेप की घटना को लेकर सवाल हुआ था। उन्होंने मीडिया को बताया, “विधायक के साथ-साथ मैं एक शिक्षक भी हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती हैं। ये सब शासन और तलवार से रुकने वाली नहीं हैं।”

बकौल सिंह, “सभी माताओं-पिताओं का धर्म हैं कि वे अपनी जवान और युवा बेटियों को एक संस्कारी वातावरण में रहने, चलने और व्यवहार करने का एक शालीन प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें ये तरीका सीखना और सिखाना चाहिए। सब उनका धर्म है। मेरा भी धर्म है। सरकार का भी धर्म है, पर परिवार का भी धर्म है।”

Surendra Singh, BJP MLA from Ballia says rapes can stop if parents give their daughters good values.

