करीब एक साल की तैयारियों के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव (MLC) को लेकर कांग्रेस ने 11 स्नातक और शिक्षक सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। पार्टी अब पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेगी।

हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनीं आराधना मिश्रा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह फैसला उनके पद संभालने से पहले ही लिया जा चुका था। उन्होंने कहा, ”पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एमएलसी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। हमारा पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर है। जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे अगर वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह उनका फैसला है। हालांकि पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।”

आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव 23 अक्टूबर को होंगे।

इन चुनावों में पांच स्नातक सीटों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी और छह शिक्षक सीटों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद पर मतदान होगा।

अभियान पहले ही शुरू हो चुका था

कांग्रेस के चुनाव से हटने का फैसला ऐसे समय आया है जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पार्टी ने विधान परिषद चुनाव की काफी तैयारी की थी। पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस ने कई सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी। पार्टी ने पर्यवेक्षक और समन्वयक भी नियुक्त किए थे और एक कंट्रोल रूम बनाया था।

कई दावेदार करीब नौ महीने पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। इसी दौरान इन सीटों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू हुआ था।

इन सीटों पर सिर्फ रजिस्टर्ड स्नातक और शिक्षक ही वोट डाल सकते हैं। इसलिए संभावित उम्मीदवार आमतौर पर चुनाव से काफी पहले अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। वे योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और अपने क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने पर काम करते हैं।

विधानसभा या लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पार्टी की चुनावी ताकत का हिस्सा माना जाता है।

कांग्रेस के चुनाव से बाहर होने के बाद अब मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच माना जा रहा है। हालांकि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ सही तालमेल के बिना की थी। यह स्थिति ऐसे समय बनी, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा चल रही थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में नेतृत्व ने आखिरकार फैसला किया कि यह चुनाव सपा के लिए छोड़ देना बेहतर होगा।

कांग्रेस का मानना है कि विधान परिषद चुनाव में सपा के खिलाफ सीधे मुकाबले से बचने से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों का गठबंधन मजबूत रहेगा। इसके साथ ही पार्टी अपना संगठन और राजनीतिक ताकत 2027 के बड़े चुनाव पर पूरी तरह लगा सकेगी।

‘मैदान में बने हुए हैं संभावित उम्मीदवार’

कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों ने अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वाराणसी स्नातक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अरविंद सिंह पटेल ने 5 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया।

उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”मैंने 5 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया है। जिले और आसपास के जिलों के कांग्रेस नेता मेरे साथ थे। मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने इस चुनाव की तैयारी में काफी मेहनत और पैसा लगाया है।”

6 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन 51 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

11 स्नातक और शिक्षक सीटों पर कुल नामांकन की संख्या 5 अक्टूबर तक के 137 से बढ़कर 188 हो गई। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को हुई जबकि 9 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है।

विधान परिषद में किसकी कितनी ताकत?

उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में इस समय समाजवादी पार्टी के 10 सदस्य हैं। इसके साथ ही सपा के पास सदन में नेता प्रतिपक्ष (LoP) का पद पाने के लिए जरूरी 10 फीसदी सदस्य संख्या है।

वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास विधान परिषद में 83 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 79 सदस्य हैं जबकि अपना दल (एस), आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी का एक-एक सदस्य है। इस तरह बीजेपी गठबंधन के पास सदन में स्पष्ट बहुमत है।