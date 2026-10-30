उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने पांच सीटें जीत ली हैं। इसके साथ ही विधान परिषद में सपा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। यह नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रखने के लिए जरूरी 10 सीटों से दो अधिक है।

गुरुवार को करीब 55 घंटे तक चली मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इन नतीजों से विधान परिषद में सपा और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच सीटों का समीकरण बदला है। सपा ने अपनी ताकत बढ़ाई है जबकि बीजेपी की कुल सीटों की संख्या पहले जैसी ही बनी हुई है।

सपा ने वाराणसी की दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। इसके अलावा पार्टी ने लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बीजेपी से छीन ली और आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी जीत ली। आगरा शिक्षक सीट पर पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा था।

वहीं बीजेपी ने छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से चार सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा पार्टी ने मेरठ और आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। गौर करने वाली बात है कि साल 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी ने छह सीटें जीती थीं जबकि सपा को तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों को दो सीटें मिली थीं।

वाराणसी में सपा ने दिखाई ताकत

वाराणसी में समाजवादी पार्टी (सपा) का प्रदर्शन उसके लिए काफी अहम रहा। पार्टी ने यहां स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के मौजूदा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार केदारनाथ सिंह को हरा दिया। इस सीट पर मतगणना काफी लंबी चली और 55 घंटे से ज्यादा समय तक वोटों की गिनती होती रही। नतीजों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहने के कारण दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर डटे रहे।

वहीं वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के मौजूदा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने दोबारा जीत दर्ज की। इन दोनों सीटों पर जीत के साथ सपा ने वाराणसी में अपना पुराना प्रतिनिधित्व बरकरार रखा। इसके साथ ही दूसरी सीटों पर जीत हासिल कर विधान परिषद में अपनी ताकत भी बढ़ाई। वहीं बीजेपी वाराणसी में कोई नई सीट जीतने में सफल नहीं रही।

सपा को कहां मिली जीत?

सपा को बीजेपी से सबसे बड़ी जीत लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मिली। यहां सपा की कांति सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह को 14855 वोटों से हरा दिया। कांति सिंह को कुल 51168 वोट मिले जबकि अवनीश कुमार सिंह को 36313 वोट हासिल हुए।

इस जीत से स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सपा की स्थिति मजबूत हुई। पार्टी ने इस कैटेगिरी की पांच में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की। सपा को दूसरी बड़ी सफलता आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मिली। यहां पार्टी के उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने 14046 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। साल 2020 में इस सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता था।

स्नातक सीटों पर सपा का मजबूत प्रदर्शन

सपा ने पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में से तीन सीटों- इलाहाबाद-झांसी, वाराणसी और लखनऊ पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी मेरठ और आगरा की सीटें बचाने में सफल रही।

बीजेपी ने मेरठ स्नातक सीट पर दिनेश कुमार गोयल और आगरा स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह के जरिए जीत दर्ज की। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सपा का बेहतर प्रदर्शन विधान परिषद में उसकी सीटें बढ़ने की एक बड़ी वजह रहा। पार्टी ने वाराणसी की दो सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा और लखनऊ की स्नातक सीट बीजेपी से छीन ली।

शिक्षक सीटों पर बीजेपी का दबदबा

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। पार्टी ने छह में से चार सीटों पर जीत दर्ज की जबकि सपा को दो सीटें मिलीं।

बीजेपी ने लखनऊ शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी, मेरठ शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर हरि सिंह ढिल्लों के जरिए अपनी जीत बरकरार रखी। इसके अलावा, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की।

बीजेपी की इन चार जीतों से उसकी कुल सीटों की संख्या छह बनी रही, हालांकि उसे लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट गंवानी पड़ी।

सपा के लिए क्या है इन नतीजों का मतलब?

इन चुनावों में सीटें बढ़ने से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सपा की स्थिति मजबूत हुई है। इससे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को फायदा मिल सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। गुरुवार को यादव ने कहा कि बीजेपी की हार का मतलब शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा से जुड़ी उसकी नीतियों की हार है। उन्होंने यह भी कहा कि पढ़े-लिखे बेरोजगार स्नातकों ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि इन नतीजों के बाद बीजेपी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी करके जीत हासिल की है। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर मतभेदों ने भी सरकार के दोनों स्तरों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।

यादव ने दावा किया कि सपा का कोई भी उम्मीदवार वास्तव में हारा नहीं है बल्कि बीजेपी की कथित धांधली के कारण वे जीत हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र नहीं मिलने के बावजूद पार्टी अपने उम्मीदवारों को विजेता मानती है।

बीजेपी के लिए मिले-जुले नतीजे

इन चुनावों में बीजेपी के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। पार्टी ने अपनी कुल छह सीटें बरकरार रखीं और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से चार पर जीत हासिल की। हालांकि उसे लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट सपा के हाथों गंवानी पड़ी।