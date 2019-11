उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा हमला किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया में कहा कि प्रियंका गांधी को किसानों के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस क्रम में शुक्ला ने प्रियंका गांधी को फ्रॉड की पत्नी बता दिया।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रियंका वाड्रा फ्रॉड की पत्नी हैं, उनके दिमाग में फ्रॉड वाली ही बातें हैं। शुक्ला ने योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा, ‘एक तपस्वी तेजस्वी योगी का राज यहां चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार मुक्त चल रही हैं। प्रियंका गांधी हास्यास्पद हैं। प्रियंका वाड्रा को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं।’

योगी सरकार के मंत्री इतने पर ही नहीं रूके। शुक्ला ने कहा कि स्वयं उनके पति ने गरीबों की जमीनें कब्जा की हुई हैं। उनकों तो इन सब पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपने पति, अपने भाई और मां जो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं, पहले उनके बारे में बोलें फिर दूसरों के बारे में बोलें।

मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला प्रियंका गांधी की डीएचएफएल मामले में किए गए ट्वीट पर टिप्पणी दे रहे थे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार बनने के बाद पावर कॉर्पोरेशन के कर्मियों का पैसा डिफॉल्टर कंपनी डीएचएफएल कंपनी में लगाए जाने को लेकर ट्वीट किया था।

#WATCH UP Minister AS Shukla on Priyanka GV’s tweet on 2 officers arrested in connection with alleged irregularities at DHFL: She is a fraud’s wife…Her husband had grabbed land of poor…She should first speak about her brother & mother who are on bail in National Herald case. pic.twitter.com/7TfwoKmXYh

— ANI UP (@ANINewsUP) November 5, 2019