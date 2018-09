यूपी: हिज्बुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, गणेश चतुर्थी पर वारदात को देने वाला था अंजाम

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने हिज्बुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को आज कानपुर में गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओमप्रकाश सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि एटीएस और कानपुर नगर पुलिस ने चकेरी थाना क्षेत्र में असम निवासी कमर-उज-जमां नामक हिज्बुल आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता लगा है कि वह गणेश चतुर्थी के मौके पर कानपुर में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उसने कानपुर में एक मंदिर की रेकी भी की थी। सिंह ने बताया कि जमां अप्रैल 2017 में ओसामा नामक व्यक्ति के साथ किश्तवाड़ के एक पहाड़ के जंगलों में आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने गया था। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि आतंकी गणेश चतुर्थी के दिन हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ओपी सिंह ने बताया कि आतंकी के साथ भारतीय नागरिका भी है और वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी से गहन पूछताछ की जा रही है और इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह आतंकवादी कश्मीर से कब कानपुर आकर छिपा था। उसके और कौन-कौन से साथी हैं। इसके अलावा उसके निशाने पर और कौन-कौन स्थान अथवा लोग थे। सह ने बताया कि आतंकवादी के पास से अभी सिर्फ उसका मोबाइल फोन मिला है जिसकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।

ATS has arrested a Hizbul Mujahideen terrorist from Kanpur. He apparently had plans to attack on occasion of Ganesh Chaturthi. During questioning he told us that he had gone for training to Kashmir in April 2017. He is of Indian nationality & is a literate person: OP Singh, DGP pic.twitter.com/EP0s4j1MXE

