कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन की संभावना, लखनऊ में 5 अप्रैल तक लगा दी गई धारा 144

तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचने लगा है। उत्तरप्रदेश में किसान आंदोलन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 अप्रैल तक के लिए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया है। पश्चिमी उत्तरप्रदेश में पहले से ही किसानों का आंदोलन चल रहा है। उत्तरप्रदेश की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं।

सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन आयोजित किया जा सकता है। जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए लखनऊ प्रमंडल में धारा लगायी जा रही है। बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है। इन महापंचायतों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect till 5th April to maintain law and order situation in the Commissionerate. pic.twitter.com/H6BupP7B6Z

— ANI UP (@ANINewsUP) March 1, 2021