उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को समाजवादी (एसपी) की ओर से ठुकराए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने राज्य में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है, खासकर उन विधानसभा में जहां अभी भी सपा का दबदबा कायम है।

इसके अलावा, एआईएमआईएम आगामी चुनावों के लिए मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी या नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।

सपा के गढ़ में लगाना चाह रहे सेंध

14 जून को बहराइच जिले में मटेरा क्षेत्र में एक रैली में एआईएमआईएम के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के बाद, ओवैसी ने प्रदेश में आठ और जनसभाओं को संबोधित किया है। इनमें कैराना, सुआर, दीदारगंज, भिनगा, कानपुर कैंट, मुरादाबाद ग्रामीण, सहारनपुर देहात और नजीबाबाद शामिल हैं।

इन सभी रैलियों में ओवैसी ने अपना निशाना सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश मुस्लिमों को हल्के में लेते हैं और उनके वोट लेने के बाद उनकी परवाह नहीं करते। उनके अगली रैली 14 नवंबर को मेरठ में प्रस्तावित है।

वहीं, एआईएमआईएम के अन्य नेताओं ने हाल के दिनों में लहरपुर, निजामाबाद, फूलपुर पवाई और कैसरगंज में जनसभाएं आयोजित की हैं। इन नेताओं में शौकत अली का नाम भी शामिल है।

2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल 14 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। उसे चुनाव में सपा ने 403 सीट में से 111 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 255 सीटें हासिल हुई थी। सपा के इन 14 विधायकों में से 9 मुसलमान है। उस समय यूपी में सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अलग होकर चुनाव लड़ा था और उसे केवल 2 सीटें हैं हासिल हुई थीं।

ओवैसी ने यूपी में प्रचार के लिए तेलंगाना की नामपल्ली सीट से अपनी पार्टी के विधायक माजिद हुसैन को भी तैनात किया है।

2027 के आगामी चुनावों में एआईएमआईएम ने पहले ही तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार (मटेरा से शौकत अली, कैराना से इंजीनियर इरफान और भिनगा से दद्दन खान) की घोषणा कर दी है।

‘BSP या ASP (KR) के साथ गठबंधन’

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, “हम बसपा के साथ गठबंधन करके भीम (दलित) और मीम (मुस्लिम) का एक सामाजिक गठबंधन बनाना चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक गठबंधन है। एआईएमआईएम ने बसपा से संपर्क साधा है और अब उनके जवाब का इंतजार है।”

यूपी की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 21 फीसदी और मुस्लिमों की 19 फीसदी है, जो उन्हें एक मजबूत ताकत बनाती है। प्रदेश भर में एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई सीटो पर मुसलमानों का खासा दबदबा है।

शौकत अली ने सपा और भाजपा दोनों पर राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम समाज का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सपा मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाती है और उनके वोट हासिल करती है। जबकि भाजपा हिंदूओं के वोट पाने के लिए उन्हें मुस्लिमों का डर दिखाती है।”

AIMIM के सूत्रों ने बताया कि पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) (ASP (KR) के साथ ही गठबंधन करने की संभावना तलाश रही है।

बिहार में जीते थे 5 सीटें

जानकारी दे दें कि 2025 के बिहार चुनावों में, AIMIM ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और स्वामी प्रसाद मौर्य की ‘अपनी जनता पार्टी’ के साथ गठबंधन किया था। AIMIM ने यहां 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 5 पर जीत हासिल की और इन सीटों पर उसे 15.24% वोट मिले।

जबकि 2022 के यूपी चुनावों में, AIMIM ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व वाली ‘जन अधिकार पार्टी’ और वामन मेश्राम के नेतृत्व वाले ‘भारतीय मुक्ति मोर्चा’ के साथ मिलकर ‘भागीदारी परिवर्तन मोर्चा’ नाम का एक “तीसरा मोर्चा” बनाया था। हालांकि इस गठबंधन को मायूस होना पड़ा। AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और उसे केवल 2% वोट मिले।

AIMIM बनाम सपा

सपा के कब्जे वाली सीटों पर AIMIM द्वारा अपना प्रचार केंद्रित करने के सवाल पर शौकत अली ने कहा, “मुस्लिम बहुल सीटें हमारा गढ़ हैं, लेकिन वहां सपा चुनाव लड़ती है। हम सपा के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन उनके नेताओं ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया।”

यूपी चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रही सत्ताधारी भाजपा, AIMIM के द्वारा बसपा से संपर्क साधने को एक “सकारात्मक संकेत” बता रही है। यूपी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “अगर AIMIM और बसपा के बीच गठबंधन होता है, तो मुस्लिम वोट बंट सकते हैं। ऐसे में सपा कमजोर हो जाएगी, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की स्थिति और मजबूत हो जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर ओवैसी मुस्लिम मुद्दों पर अखिलेश पर लगातार हमले करते रहते हैं, तो इससे “सपा-कांग्रेस गठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है।”

अखिलेश पर साधा था निशाना

26 अक्टूबर को शामली जिले के कैराना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपनी पार्टी का नाम बदलकर “समाजवादी यादव परिवार” रख लेना चाहिए, क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी “सुरक्षित सीटें” चुनते हैं, जहाँ मुस्लिम और यादव मतदाताओं का दबदबा है।

AIMIM प्रमुख ने कहा कि कभी आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद लोकसभा सीटों से मुस्लिम सांसद चुने जाते थे, लेकिन अब वहां से अखिलेश के परिवार के सदस्य सांसद हैं। उन्होंने दावा किया, “अखिलेश और उनका यादव परिवार चाहता है कि ‘अब्दुल’ (मुस्लिम मतदाता) अपनी सांसद और विधायक की सीटें उनके बच्चों को गिफ्ट में दे दे।”

असदुद्दीन ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के समय अखिलेश के मुख्यमंत्री रहने को लेकर भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख और उनके 47 मुस्लिम विधायक मुजफ्फरनगर की हिंसा को रोकने और मुसलमानों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौरान अखिलेश अपने पैतृक गांव सैफई में बॉलीवुड सितारों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे।

ओवैसी ने यह भी कहा कि बिहार चुनावों के दौरान, जब सपा वहां चुनाव नहीं लड़ रही थी, तब भी कैराना और गाजीपुर से उसके मुस्लिम सांसद सीमांचल क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे ताकि AIMIM उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार कर सकें।

अगली सरकार ‘अब्दुल’ की होगी- औवैसी

उन्होंने कहा, “जो लोग दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ‘भैया’ (अखिलेश) की सरकार आने वाली है… मैं उनसे कह रहा हूं कि अगली सरकार ‘अब्दुल’ की होगी। अब्दुल नेता बनेगा, विधायक बनेगा और यूपी विधानसभा में गरीबों और शोषितों की आवाज उठाएगा।”

18 अक्टूबर को रामपुर के सुआर में आयोजित एक अन्य रैली में, ओवैसी ने आजम की दुर्दशा पर चिंता जताई। सुआर क्षेत्र जेल में बंद SP के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ है। उन्होंने दावा किया कि अगर सैफई के किसी यादव को छह महीने के लिए जेल भेज दिया जाए, तो ‘भैया’ (अखिलेश) लखनऊ में सड़क जाम कर देंगे, क्योंकि “मेरा यादव, यादव है”। उन्होंने आरोप लगाया, “और अगर ‘अब्दुल’ जेल में है, तो ‘भैया’ उससे कहेंगे कि चिंता मत करो और जेल से छूटने के बाद उन्हें ही वोट देना।”

यह भी पढ़ें: ‘अब अमेरिका में अब्दुल जीत गया है, तो उत्तर प्रदेश में…’ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा-अब हम किसी के लिए जानमाज नहीं बिछाएंगे

अमेरिका में अब्दुल अल-सैयद के सिनेट चुने जाने के कुछ घंटों बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि अब जबकि अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में अब्दुल जीत गया है, तो उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी राजनीति पहचान मजबूत करनी होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें