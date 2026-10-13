Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कथित तौर पर हुई झड़प में महिला कांग्रेस नेता ममता चौधरी और पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष अजय राय आमने-सामने आ गए। इसमें ममता चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके और अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ राय के समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया।

पार्टी नेताओं के अनुसार, यह घटना नए प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के कार्यालय में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले घटी। चौधरी ने आरोप लगाया कि राय के अपने समर्थकों के साथ आने पर महिला कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया।

अपनी औकात में रहो- ममता चौधरी

सोमवार को सामने आए वीडियो में कथित तौर पर राज्य महिला कांग्रेस के सेंट्रल जोन की अध्यक्ष चौधरी को यह कहते हुए देखा गया कि वह राय का चेहरा नहीं देखना चाहतीं, इसके बाद राय को उनसे यह कहते हुए सुना गया, “अपनी औकात में बात करो।”

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 47 वर्षीय महिला ने दावा किया कि वह महिला कर्मचारियों को धक्का दिए जाने का विरोध कर रही थीं और बहस शुरू होने पर वह सीधे राय से बात नहीं कर रही थीं। उन्होंने कहा, “मैं किसी को उकसा नहीं रही थी। मैं तो उनसे बात भी नहीं कर रही थी।” उन्होंने आगे कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि यह बहस इतनी क्यों बढ़ गई।

उन्होंने कहा, “अगर मैंने कुछ गलत कहा होता, तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप मुझे फटकार लगा सकते थे। लेकिन हम पर जूते और चप्पल फेंकने की क्या जरूरत थी?” इस घटना को दलितों और महिलाओं पर हमला बताते हुए चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “मुझे कांग्रेस पर भरोसा है। यहां महिलाओं की गरिमा का सम्मान किया जाता है। कुछ गलत लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं।”

इस टकराव ने चौधरी को ऐसे समय में सुर्खियों में ला दिया है जब कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। एक दलित नेता, उन्होंने पार्टी के शहरी संगठन में लगभग दो दशक बिताए हैं।

कौन हैं ममता चौधरी?

ममता चौधरी ने 2006 में मालवीय नगर से लखनऊ नगर निगम का चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। तब से वह लगातार चार बार पार्षद चुनी जा चुकी हैं और 2017 और 2023 में नगर निगम सदन में कांग्रेस नेता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वह 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा चुनी गई उम्मीदवारों में से एक थीं।

उन्होंने आरक्षित मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 2,990 वोट हासिल किए। विधानसभा चुनाव के एक साल बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस के सेंट्रल जोन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चौधरी ने बताया कि उनका संबंध उन्नाव के एक पुराने कांग्रेसी परिवार से है, जबकि उनका ससुराल लखनऊ में है। उन्होंने बहरीन के इंडियन स्कूल में पढ़ाई की और डीएवी पीजी कॉलेज से इंग्लिश में डिग्री हासिल की।

उनके साथ काम कर चुके कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वह धीरे-धीरे संगठन में आगे बढ़ीं और बेबाक राय रखने के लिए जानी जाने लगीं। उन्होंने उनकी मुखरता को उनके राजनीतिक करियर की एक प्रमुख विशेषता बताया।

हालांकि, महिला कांग्रेस में उनका कार्यकाल संगठनात्मक अनिश्चितता के दौर से गुजरा है। समिति को पिछले साल भंग कर दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस रिक्ति ने चौधरी और राय के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया है।

रविवार की घटना के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख दलित नेता बृजलाल खबरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। बसपा के पूर्व नेता खबरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि समिति एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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