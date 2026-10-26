उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया, “अखिलेश जी, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है?”

मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कानपुर में बिल्हौर और बिठूर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 411 करोड़ रुपये से अधिक की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी बांटे।

सर्टिफिकेट बांटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान की ओर संकेत करते हुए कहा, “इस समय देश में दो ‘मियां’ हैं, एक छोटे मियां और एक बड़े मियां।”

सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, “छोटे मियां को घुसपैठियों से बड़ा प्यार है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को गले लगाते हैं और दलितों, वंचितों, गरीबों, किसानों तथा युवाओं का अपमान करते हैं।” अखिलेश यादव से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है?”

गरीबों का हक छीन रहे बांग्लादेशी-पाकिस्तानी घुसपैठिए

योगी ने आरोप लगाया, “बांग्लादेशी-पाकिस्तानी घुसपैठिए यहां गरीबों का हक छीनने का काम करते हैं। आप और आपकी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जबरन उनके नाम दर्ज करवाकर यहां के गरीबों का हक लूटने का काम किया है और लगातार इस तरह की शरारत कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब घुसपैठिया आता है, तो यही लोग उसका राशन कार्ड बनवाते हैं और गरीब का राशन उस तक पहुंचाते हैं। 2017 से पहले इसी वजह से गरीब और किसान आत्महत्या करते थे।”

सपा और कांग्रेस ने किया सीएए का विरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को नागरिकता तथा सम्मानजनक जीवन देने की व्यवस्था की गई थी। योगी ने कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यानी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों से उनकी जन्मजात दुश्मनी है। एक तरफ घुसपैठियों की मदद करना और दूसरी तरफ यहां के गरीबों तथा वंचितों को घुसपैठिया कहकर अपमानित करना इनकी नियति बन चुकी है।”

काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती

योगी ने तंज कसते हुए कहा, “अखिलेश जी, आपको एक बार सत्ता विरासत में मिल गई थी लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। आपके कारनामों को देखकर जनता आपको विदा कर चुकी है।” उन्होंने कहा, “दोबारा सपना देखना बंद करिए और याद रखिए कि विरासत में एक बार गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ता है और जमीन पर उतरना पड़ता है। आपकी हरकतों को देखकर मैं कह सकता हूं कि गद्दी तो आप एक बार भले ही पा गए, लेकिन अब गद्दी मिलने वाली नहीं है और बुद्धि तो पहले से ही नदारद थी।”

मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस- योगी

योगी ने कहा, “अब तो समाजवादी पार्टी भी राम नाम का जाप कर रही है, लेकिन याद रखना, आप बजरंगी हैं। कालनेमि को बजरंगी ने ही पहचाना था। इन सब पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है।” योगी ने कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और विक्षिप्त हो गई है।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ताजा बयान के बाद उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने हाल ही में पत्रकारों से सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।