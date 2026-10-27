उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने मंगलवार को अपने एक पोस्ट के लिए माफी मांगी हैं। यह पोस्ट एमएलसी चुनाव से जुड़ी मतदाता पर्ची में हुई गलती को लेकर हो रही आलोचना के जवाब में थी।

सीईओ कार्यालय ने कहा कि एक आधिकारिक अकाउंट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अनुचित था।

हम माफी मांगते हैं- यूपी सीईओ

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “पिछली पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा, लहजा और तीखी टिप्पणियां, एक आधिकारिक हैंडल से अपेक्षित संवाद के हिसाब से नहीं थी। पोस्ट पर आई टिप्पणियों में जो जायज नाराजगी जताई गई है, उस पर हमने ध्यान दिया है। जिन लोगों को इससे हैरानी हुई या जो परेशान हुए, उनसे हम माफी मांगते हैं। आगे से, हमारे संचार मर्यादित और औपचारिक होंगे।”

इस हैंडल के उद्धृत पोस्ट में टिप्पणियों की भाषा के स्तर और भाव और इनकी तीखी प्रकृति इस आधिकारिक हैंडल से अपेक्षित संचार की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। पोस्ट में टिप्पणियों से उत्पन्न वास्तविक आक्रोश को अच्छी तरह से नोट किया गया है। हम इससे अचंभित और नाराज़ लोगों से ईमानदारी से… https://t.co/bREEam4H9d — CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 27, 2026

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद तब सामने आया जब विपक्षी नेताओं ने उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों की मतदाता सूची में शामिल कुछ अजीब नामों, जैसे- राम ने यादव को मारा पर सवाल उठाए। बाद में यूपी सीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह रामहित यादव नाम के अनुवाद में हुई एक गलती थी।

इस विवाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर कूद पड़े थे। उन्होंने इस पर सवाल उठाए और इसमें हुई स्पष्ट गलती की ओर ध्यान दिलाया।

संजय सिंह ने एक्स पर पूछा था, ‘ज्ञानेश कुमार जी, राम ने सिर्फ एक यादव को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय या बिष्ट को क्यों नहीं मारा? क्या आपका कंप्यूटर जातिवादी है? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं?’

इस पर सीईओ कार्यालय की ओर से जवाब दिया गया था, जिसमें कहा गया, ‘हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे ओर से गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लग जाता।’

इसके बाद इन टिप्पणियों की और आलोचना होने लगी तो फिर विरोध को शांत करने के लिए माफी मांगी गई। सूत्रों ने बताया कि बाद में मांगी गई माफी का मकसद उस पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर हुए विरोध को शांत करना था।

पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदाता सूची में 14.81 लाख प्रविष्टियों में से 158 में त्रुटियां पाए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

CEO ने अधिकारियों से मांगे स्पष्टीकरण

नवदीप रिनवा ने इन गलतियों के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी त्रुटियों और मानवीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सीईओ कार्यालय ने बताया कि इन मतदाता सूचियों के लिए संबंधित संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) ‘निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी’ (ERO) के रूप में कार्य करते हैं, जबकि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) ‘सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी’ (AERO) के रूप में काम करते हैं। इन अधिकारियों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बताया है कि सुल्तानपुर में एक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मतदाता सूची से 26 नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म-7’ आवेदनों पर नंद लाल नाम के एक मतदाता के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें