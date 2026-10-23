उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। सबसे ज्यादा 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं जबकि बिहार में 8, महाराष्ट्र में 5 और कर्नाटक में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है।

मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा जबकि चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों पर हो रहे चुनाव पर सबकी नजर है। इन सभी सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर मुकाबला

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों में 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी मंडल की सीटें हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद मंडल की सीटों पर मतदान हो रहा है। जानें सपा और बीजेपी से कौन हैं उम्मीदवार…

बिहार में 8 सीटों के लिए 150 उम्मीदवार मैदान में

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटों पर वोटिंग हो रही है।

बिहार में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मुकाबला खासा चर्चा में है। यहां जेडीयू के नीरज कुमार के सामने मोकामा के विधायक अनंत सिंह की चुनौती है। नीरज कुमार अपनी सीट बरकरार रखने की कोशिश में हैं जबकि अनंत सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।

महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग

महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर मतदान जारी है। इनमें 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में औरंगाबाद, पुणे और नागपुर मंडल की सीटें हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में अमरावती और पुणे मंडल की सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

कर्नाटक में 4 सीटों के लिए मतदान

कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 2 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कर्नाटक दक्षिण-पूर्व और कर्नाटक पश्चिम की सीटें शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कर्नाटक उत्तर-पूर्व और बेंगलुरु की सीटों पर मतदान हो रहा है।

मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, मतदान करने आने वाले मतदाताओं को अपनी फोटो और पहचान पत्र साथ लाना होगा। अगर उनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है तो वे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे निर्वाचन आयोग से मान्य अन्य दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं।

विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिह्न नहीं होते। इसके साथ ही मतदाताओं को NOTA का विकल्प भी नहीं मिलेगा। वोट डालते समय मतपत्र पर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने प्राथमिकता क्रम में अंक लिखना होगा। वोट को वैध बनाने के लिए कम से कम एक उम्मीदवार के सामने 1 लिखना अनिवार्य है। प्राथमिकता शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में दर्ज करनी होगी।

मतदान के दौरान मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराया गया एकीकृत बैंगनी रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा।