रेप के आरोपी विधायक के बचाव में बोले मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल सिंह- कभी कभी गलत भी होते हैं आरोप

उन्नाव गैंगरेप मामले में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह मीडिया के सामने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते नजर आए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सत्यपाल सिंह ने कहा- ”सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, आज मीडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने माननीय योगी जी को रिपोर्ट भेजी है, इस प्रदेश के डीजी, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं, अगर कोई भी इसमें लिप्त मिला, चाहें विधायक हो या कोई भी दूसरा आदमी हो, छोटा हो, बड़ो हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” लेकिन जब पत्रकार ने सत्यपाल सिंह से पूछा- ”सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है, क्या सरकार को प्रथमदृष्या बाहर निकाल देना चाहिए विधायक को?” इस सवाल के जवाब में मोदी सरकार के मंत्री आरोपी विधायक का बचाव कर गए। सत्यपाल सिंह ने कहा- ”ये तो वरिष्ठ नेतृत्व का काम है, मुझे नहीं मालूम है, देखिए कभी कभी आरोप गलत भी होते हैं, मुझको नहीं मालूम है कि विधायक का कितना हाथ है, जानकारी नहीं है।”

The SIT has submitted its report, strict action will be taken against guilty.I don't know how much is he(#KuldeepSinghSengar) involved in the case, sometimes allegations are proven wrong also: Satyapal Singh,Union Minister #UnnaoCase pic.twitter.com/uvNx3atDzo — ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2018

इस मामले में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी मीडिया से बात की। मेनका गांधी ने कहा- ”मामला सीबीआई के पास चला गया है, इस मामले में एक्शन लिया जा चुका है। न्याय किया जाएगा।” बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है। मामले में विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी लापरवाही बरतने के चलते निलंबित किया गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन एसआईटी अपना काम करती रहेगी।

There are times when such accusations are false, says MoS HRD Satyapal Singh #JailBJPMLA pic.twitter.com/spGyzlr2sF — TIMES NOW (@TimesNow) April 12, 2018

इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। यूपी की योगी सरकार पर आरोपी विधायक को बचाने के आरोप लग रहे हैं। पार्टी के लोग भी इस मामले पर सरकार के रवैये के प्रति हताशा जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य सुनील भराला ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक तीन ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दखल देने की मांग की है।

Matter has gone to CBI, action has been taken in this case. Justice will be done: Maneka Gandhi,Union Minister on #Unnaocase pic.twitter.com/tZcEYFu7FY — ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2018

