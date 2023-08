मानव रहित हवाई यान कर्नाटक के खेत में गिरा, परीक्षण उड़ान के दौरान हुआ हादसा

परीक्षण उड़ान के दौरान यूएवी-तापस (UAV-TAPAS-07A-14) नाम के यह हवाई यान जिले के हिरियूर तालुक में वड्डिकेरे गांव के बाहर गिरा।

मानव रहित हवाई यान। (PTI)

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) से विकसित मानव रहित हवाई यान (UAV) रविवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक गांव के खेत में गिर पड़ा। परीक्षण उड़ान के दौरान यूएवी-तापस (UAV-TAPAS-07A-14) नाम के यह हवाई यान जिले के हिरियूर तालुक में वड्डिकेरे गांव के बाहर गिरा। हादसे के बाद यह पूरी तरह से टूट गया और उसके उपकरण खेत में बिखर गए। घटना के समय तेज आवाज हुई। इसको सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।

